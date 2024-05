Google Drive: Neue Hovercards werden ausgerollt – bringen schnelle Vorschau auf alle Dateien (Video)

Nutzer können im Cloudspeicher Google Drive beliebige Dateitypen ablegen, von denen die wichtigen Dokumentformate seit langer Zeit eine Vorschau zur schnellen Ansicht bieten. Weil aber auch diese Vorschau eine gewisse Ladezeit hat und den schnellen Workflow unterbrechen kann, roll man jetzt ein neues Element für die Web-App aus. Mit den neuen Hovercards erhalten Nutzer eine schnelle Vorschau mit den wichtigsten Infos.



Bei der Oberfläche von Google Drive handelt es sich um einen Online-Dateimanager, mit dem Nutzer Zugriff auf alle darin in der Cloud gespeicherten Dateien erhalten. Den Umfang an Informationen hat man allerdings lange Zeit schleifen lassen, sodass einige wichtige Details bis heute fehlen, aber jetzt gibt es immerhin einen neuen Ansatz. Mit den neuen Hovercards können Nutzer eine schnelle Vorschau sowie die wichtigsten Informationen zu einer einzelnen Datei erhalten.

Wie ihr in obiger Animation sehen könnt, erscheinen die Hovercards automatisch beim Überfahren eines Dateinamens mit dem Cursor. Haltet diesen einfach für einen kurzen Zeitraum über den Dateinamen, das Overlay erscheint und zeigt die wichtigsten Details. Dazu gehört der Titel des Dokuments, ein Vorschaubild sowie die Information, wann die letzte Änderung vorgenommen wurde – und von wem. Gerade Letztes ist eine wichtige Info, wenn man häufiger gemeinsam an Dateien arbeitet. Wirklich sinnvoll ist es, wenn man nicht – wie oben zu sehen – die Listenansicht nutzt.

Die neuen Hovercards werden seit wenigen Tagen ausgerollt und sollen im Laufe der nächsten zwei Wochen bei allen Nutzern ankommen. Praktisch wäre es, wenn diese mit einem der nächsten Updates eine gewisse Form der Interaktion in Form von Buttons erhalten. Etwa das schnelle Teilen, organisieren oder direkt das Öffnen der Datei in einer Drive-App, ohne weitere Vorschau. Denn aktuell ist es so, dass die Hovercard eine Vorschau bietet, der Klick eine weitere Vorschau öffnet und erst dann ein weiterer Klick die gewünschte App öffnet.

Eine Admin-Kontrolle oder Einstellungsmöglichkeit gibt es nicht. Wer die Hovercards also nicht möchte, muss wohl erst einmal damit leben.

