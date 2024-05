Google Drive: Tastenkombinationen werden geändert – neues Feature bringt Buchstabennavigation

So wie viele Web-Apps aus dem Hause Google lässt sich auch Google Drive im Browser mit einer Reihe von Tastenkombinationen bedienen. Wer die Tastaturbedienung häufig nutzt und längst im Blut hat, muss sich jetzt allerdings umstellen, denn man wird viele bestehende Tastenfolgen verändern, um ein neues Feature zu ermöglichen. Nutzer haben bis längstens 1. August Zeit, sich umzustellen.



Die Nutzung von Web-Apps mit Tastenkombinationen mag vielleicht nicht ganz so weit verbreitet sein wie bei Desktop-Apps außerhalb des Browsers, aber dennoch dürfte es viele Fans dieser Eingabemöglichkeit geben. Der Cloudspeicher Google Drive bietet sehr viele Tastenkombinationen für alle möglichen Funktionen, aber diese werden sich schon bald ändern. Denn man will eine „First Letter Navigation“ einführen, die es erforderlich macht, dass ALLE Buchstabentasten frei zur Verfügung stehen. Diese ermöglicht es, durch Eingabe eines oder zwei Buchstaben zur ersten Datei mit diesem Anfangsbuchstaben zu wechseln.

Das ist ein schönes Feature und kann vor allem Nutzern helfen, die sehr viele Dateien innerhalb einer Liste haben. Das führt allerdings dazu, dass man die bestehenden Tastenkombinationen ändern muss. In den allermeisten Fällen ist es so, dass zusätzlich zur Tasteneingabe nun die Taste ALT (Windows) bzw. Option (MacOS) gedrückt gehalten werden muss. Ihr müsst also keine neuen Tastenfolgen lernen, sondern lediglich eine zusätzliche Taste gedrückt halten. Auch das wird sicherlich einige Tage benötigen, bis es wieder im Muskelgedächtnis ist, aber es ist sicherlich machbar.

Eine vollständige Liste mit allen bestehenden Tastenkombinationen sowie den neuen Tastenkombinationen findet ihr in diesem Support-Dokument. Die Umstellung wird spätestens am 1. August erfolgen, wer möchte, kann diese über die Einstellungen aber schon jetzt umstellen und sich somit sofort umgewöhnen. Ich denke, dass eine zusätzliche Wartezeit keinen Sinn ergibt, sodass ihr gleich umstellen solltet.

