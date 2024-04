Google Drive: Die neue Startseite verändert sich beim Scrollen; Begrüßung wichtiger als Suchfilter? (Video)

Vor wenigen Tagen hat Google Drive im Webbrowser eine neue Startseite erhalten, die sich unter anderem durch eine zentral platzierte Suchleiste sowie zusätzliche Suchfilter und eine Nutzerbegrüßung auszeichnet. Jetzt kommt diese bei vielen Nutzern an und zeigt ein für Google-Produkte recht ungewöhnliches Verhalten, denn die Startseite verändert sich beim Scrollen mehrfach.



Die neue Google Drive-Startseite dürfte bei den meisten Nutzer angekommen sein und viele haben sicherlich bemerkt, dass diese ein wenig anders aussieht als die gewohnten Drive-Darstellungen. Denn im oberen Bereich dieser Seite gibt es eine Begrüßung durch Google Drive, eine zentral platzierte Suchleiste sowie darunter zwei Reihen mit Filtern. Scrollt man nach unten, werden all diese Dinge an eine andere Stelle versetzt, so wie ihr das in der folgenden Animation sehen könnt.

Zuerst wandert die Suchleiste an den gewohnten Platz am oberen Rand, bei der nächsten Scrollreihe wird auch die Begrüßung an eine andere Stelle verschoben und noch eine Zeile weiter wird der Filter für die Ordner/Dateien bzw. für die Darstellung an eine feste Position gesetzt. Die eigentlichen Filter für die Auswahl von Dateitypen und Inhalten verschwinden hingegen und werden erst durch ein nach-oben-scrollen zum Anfang wieder sichtbar.

Dieser mehrstufige Umbau ist für ein Google-Produkt recht speziell. Noch spezieller finde ich allerdings, dass ausgerechnet die Filter verschwinden, während die Begrüßung – auf die man sicherlich verzichten kann – bestehen bleibt. Gut möglich, dass man in der nächsten Zeit weitere Änderungen vornehmen wird.

