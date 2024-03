Google Drive: Neue Startseite wird ausgerollt – bringt neue Navigation, Suchleiste und Suchfilter (Screenshot)

Die Startseite des Cloudspeichers Google Drive wurde in den letzten Monaten mehrfach überarbeitet und jetzt wird eine neue Ansicht für die Webversion ausgerollt, die schon Ende letzten Jahres angekündigt wurde. Das überarbeitete Design präsentiert sich als eigenständige Startseite, die in einigen Bereichen eigene Wege geht und sich vom Rest der Oberfläche abhebt.



Wenn der Cloudspeicher Google Drive gut gefüllt ist und auch die Desktop-Synchronisierung genutzt wird, kann es mehrere Anlaufstellen geben, um auf die eigenen Dateien zuzugreifen. Die Startseite wurde zuletzt soweit umgebaut, dass die Nutzer nicht mehr die gesamte Dateiflut nach ihrer eigenen Hierarchie sehen, sondern vorgeschlagene Dateien und Ordner – wenn man das denn möchte.

Jetzt zeigt sich passend dazu eine neue Oberfläche, die sich ein wenig aus den bekannten Drive-Oberflächen herauslöst. Denn für die Startseite wandert die Suchleiste vom oberen Rand direkt in die Hauptseite. Außerdem gibt es eine Begrüßung des Nutzers, eine Reihe von Filtern sowie einen Umschalter für Dateien und Ordner. Das sieht gut aus, ist aber tatsächlich nur für diesen einen Bereich in der Form umgesetzt. Sobald ihr in einen anderen Bereich wechselt, ist die Suchleiste wieder am oberen Rand zu finden.

Das neue Design soll wohl seit einigen Tagen ausgerollt werden, bei mir hat es sich bisher noch nicht gezeigt.

