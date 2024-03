Waymo: Angriffe auf Fahrzeuge der Google-Schwester – gleich mehrere Zwischenfälle in den letzten Wochen

Die Google-Schwester Waymo arbeitet seit vielen Jahren an den selbstfahrenden Fahrzeugen und gehört bis heute zu den führenden Unternehmen in diesem Bereich. Doch das sorgt nicht nur für Begeisterung, sondern offenbar auch für Unmut bei den Menschen, in deren Orten die autonomen Autos bereits unterwegs sind. Zuletzt kam es gleich zu zwei Übergriffen auf die Fahrzeuge.



Die autonomen Fahrzeuge sorgen nicht nur für Begeisterung bei den Menschen, sondern werden offenbar auch sehr negativ aufgenommen und sind daher in den USA zunehmend Anfeindungen ausgesetzt. In den Medien kommen sie nicht unbedingt gut weg, einige Konkurrenzunternehmen haben aufgrund von Problemen bereits temporär aufgegeben und mittlerweile gehört Waymo zu den wenigen Unternehmen, bei denen praktisch keine Zwischenfälle bekannt sind, an denen die Fahrzeuge bzw. deren Algorithmen schuld gewesen wären. Dennoch kam es zuletzt zu zwei Übergriffen:

Fahrgast wollte das Roboter-Taxi entführen

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ein Mann in den USA ein Waymo-Fahrzeug stehlen wollte. Das ist bei einem vollüberwachten und ständig mit der Leitstelle verbundenen Auto sicherlich keine gute Idee, hat ihn aber nicht vom Versuch abgehalten. Doch das Fahrzeug erkannte den manuellen Eingriff sofort, bewegte sich keinen Millimeter und meldete dies an die Waymo-Zentrale. Dort forderte man den Mann via Lautsprecher zum Verlassen des Fahrzeugs auf, was dieser allerdings ablehnte.

Und so musste die Polizei anrücken und den Mann aus dem Fahrzeug holen, das er tatsächlich bis zum Eintreffen der Exekutive nicht verließ. Sinn und Zweck dieser Aktion lässt sich kaum nachvollziehen. Denn selbst wenn der Diebstahl im ersten Schritt erfolgreich gewesen wäre, hätte er damit nicht unerkannt flüchten können.

» Alle Infos zur versuchten Waymo-Entführung









Waymo-Fahrzeug wird zerstört

Erst vor wenigen Wochen erreichte eine Aggression gegen ein Waymo-Fahrzeug eine ganz neue Dimension, denn diesmal blieb es nicht beim harmlosen Reifentreter, sondern der Jaguar I-Pace wurde vollkommen zerstört. Laut dem Bericht der Feuerwehr wurde das Fahrzeug von einer Karnevalsgruppe gestoppt und angegriffen. Das Fahrzeug stoppte, aufgrund der „menschlichen Hindernisse“ von selbst. Die Gruppe schlug die Scheiben ein, besprühte das Fahrzeug mit Graffiti und anschließend gelang (absichtlich oder nicht, man weiß es nicht) ein Feuerwerkskörper ins Fahrzeuginnere, was dieses sofort in Brand setzte. Das Ergebnis seht ihr auf obigem Bild sowie in vielen weiteren Bildern auf dem verlinkten Artikel.

Waymo betont, dass es sich dabei um einen Einzelfall handelt – bei dem es hoffentlich auch bleibt. Weiterhin teilt man mit, dass im Fahrzeug ganze 29 Kameras und Sensoren verbaut sind, sodass die Täter in jedem Fall auf Video festgehalten sind.

» Alle Infos zum Angriff auf das Waymo-Fahrzeug