Waymo: Autonomes Fahrzeug der Google-Schwester wurde völlig zerstört – von Angreifern in Brand gesetzt

Die Fahrzeuge der Google-Schwester Waymo sind schon seit Jahren in San Francisco und einigen weiteren Regionen in den USA als vollständig autonome Taxifahrzeuge unterwegs – rein technisch gesehen mit großem Erfolg. Die Akzeptanz der Fahrzeuge ist hingegen nicht wirklich hoch, was sich jetzt offenbar in einem aggressiven Angriff entladen hat. Ein Waymo-Fahrzeug wurde dabei vollkommen zerstört.



Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass die Reaktionen auf die Fahrzeuge der Google-Schwester Waymo nicht nur ausschließlich positiv sind. Statt Begeisterung oder Verwunderung gibt es so manchmal auch Ablehnung bis hin zu Aggressionen. Doch der jüngste Fall erreicht noch einmal eine ganz neue Dimension, denn diesmal blieb es nicht beim harmlosen Reifentreter, sondern ein Waymo-Fahrzeug des Typs Jaguar I-Pace wurde vollkommen zerstört.

Laut dem Bericht der Feuerwehr wurde das Fahrzeug von einer Karnevalsgruppe gestoppt und angegriffen. Das Fahrzeug stoppte, aufgrund der „menschlichen Hindernisse“ von selbst. Die Gruppe schlug die Scheiben ein, besprühte das Fahrzeug mit Graffiti und anschließend gelang (absichtlich oder nicht, man weiß es nicht) ein Feuerwerkskörper ins Fahrzeuginnere, was dieses sofort in Brand setzte. Das Ergebnis seht ihr auf obigen Bildern.

Waymo betont, dass es sich dabei um einen Einzelfall handelt – bei dem es hoffentlich auch bleibt. Weiterhin teilt man mit, dass im Fahrzeug ganze 29 Kameras und Sensoren verbaut sind, sodass die Täter in jedem Fall auf Video festgehalten sind. Zum Stand der Ermittlungen oder der „Motivation“ der Gruppe – dummer Vandalismus oder Hass gegen die Fahrzeuge – ist nichts bekannt.

