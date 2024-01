Keine Strafzettel für Waymo: Fahrzeuge der Google-Schwester und Konkurrenz bleiben häufig straffrei

Die Google-Schwester Waymo betreibt seit langer Zeit eine stetig wachsende Flotte an autonomen Fahrzeugen, die auf den Straßen Kaliforniens unterwegs sind. Rund um die autonomen Fahrzeuge sind in den meisten Staaten dieser Welt noch viele Fragen zu klären, allen voran in puncto Haftung bei Zwischenfällen jeglicher Art. Jetzt hat die Polizei in mehreren kalifornischen Städten mitgeteilt, dass autonomen Fahrzeuge bei einfachen Vergehen straffrei bleiben.



Obwohl einige kalifornische Regionen als Vorreiter für autonome Fahrzeuge gelten können und die Vehikel seit langer Zeit mehr oder weniger mit menschlichen Fahrern gleichsetzt, gibt es dennoch einen interessanten Unterschied: Denn die Polizei kann autonomen Fahrzeugen in Kalifornien interessanterweise keinen Strafzettel für einfache Verstöße ausstellen. Fahren die Fahrzeuge zu schnell, über eine rote Ampel, entgegen der Einbahnstraße oder unternehmen andere gefährliche Manöver, gehen alle Beteiligten vollständig straflos aus.

Der Strafzettel ist offenbar an den menschlichen Fahrer gebunden und kann somit nicht für die autonomen Fahrzeuge ausgestellt werden. Klingt auf dem Papier erst einmal logisch, aber auch die Betreiber können nicht belangt oder wenigstens verwarnt werden. Anders sieht es aus, wenn ein menschlicher Aufpasser mit an Bord ist, so wie das bei Waymo gerade zu Beginn stets der Fall gewesen ist. Auch in der Heimat des Silicon Valley bedauert man diesen Umstand und bekennt, dass sich Technologien eben schneller als die Gesetze entwickeln.

Erst vor wenigen Wochen hatte eine Waymo-Statistik behauptet, dass die KI-Fahrzeuge erheblich besser fahren als Menschen und man kann nur hoffen, dass das tatsächlich der Fall ist. Mit steigender Verbreitung der Fahrzeug wird auch die Wahrscheinlichkeit steigen, dass ein Mensch durch einen Unfall schwer verletzt oder gar getötet wird. Wie es dann in puncto Haftung aussieht, wird wohl erst danach geklärt…

[heise]