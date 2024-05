Pixel 8a: Neue Infos zur Preisgestaltung des Budget-Smartphones – so viel soll es kosten (Europa & USA)

Google wird in Kürze das Pixel 8a vorstellen, das seine Schatten bereits weit vorauswirft und sich immer wieder in Leaks gezeigt hat. Mittlerweile sind so gut wie alle Details bekannt, sodass wir uns jetzt mit einem der wichtigsten Eckdaten beschäftigen können: Der Verkaufspreis. Aktuelle Leaks haben unterschiedliche Tendenzen, doch in Deutschland dürfte es wohl teurer werden.



Gestern Abend gab es wieder einen großen Pixel 8a-Leak mit vielen Details, der neben neuem Bildmaterial sowie wichtiger Spezifikationen auch die erwartete Preisgestaltung in den USA enthielt. Diese ist für uns in Europa nicht ganz so relevant, aber dennoch zeigt sie eine interessante Tendenz: Denn das Pixel 8a soll mit 128 GB für 499 Dollar und mit 256 GB für 559 Dollar in den Verkauf gehen. Jetzt müssen wir das nicht in Euro umrechnen, denn das funktioniert schon lange nicht mehr. Aber ein Blick in das Listing des Vorgängers Pixel 7a zeigt, dass der Preis damit absolut stabil bleiben soll.

Wir könnten also davon ausgehen, dass der Verkaufspreis auch in Europa/Deutschland auf dem Vorjahresniveau bleibt. Dem steht allerdings ein kürzlicher Leak zu den deutschen Verkaufspreisen gegenüber. Denn dieser soll uns die deutschen Euro-Preise verraten haben, die doch deutlich angezogen hatten: 569 Euro für 128 GB und 629 Euro für 256 GB. Damit würde das Smartphone in Deutschland schon zum Start 60 Euro über dem Vorgänger liegen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Preis in den USA stabil bleibt und hierzulande anziehen wird, denn eine echte Preisverbindung kann man aus unterschiedlichen Gründen schon lange nicht mehr herstellen. Denn würden wir die 499 Dollar in Euro umrechnen, kämen wir auf 468 Euro. Zwar muss man bei US-Preisen nochmal die Steuerthematik beachten, aber dennoch ist das schon ein deutlicher Unterschied. In gut zwei Wochen werden wir Klarheit haben.

» Pixel 8a: Neuer Leak verrät viele wichtige Spezifikationen und zeigt Googles Smartphone in allen Farben (Galerie)

» Pixel 8a: Google wird auch das Budget-Smartphone sieben Jahre lang mit Android-Updates versorgen

Letzte Aktualisierung am 1.05.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!