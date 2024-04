Pixel 8a: Google wird auch das Budget-Smartphone sieben Jahre lang mit Android-Updates versorgen

Google wird in wenigen Wochen das Pixel 8a auf den Markt bringen, das sich zuletzt wie erwartet immer häufiger zeigt und zum Stammgast bei den Leakern geworden ist. Jetzt sind eine Reihe von Marketing-Grafiken geleakt worden, die die wichtigsten Vorzüge des neuen Smartphones hervorheben sollen und damit auch einige Dinge bestätigen, hinter denen bisher ein Fragezeichen gestanden hat.



Das Pixel 8a dürfte Mitte Mai vorgestellt werden und nur kurz darauf in den Verkauf gehen. Aktuelle Leaks sprechen von einem Verkaufsstart am 16. Mai, also gerade einmal zwei Tage nach der erwarteten Präsentation, was in dieser kurzen Dauer doch überraschend wäre. Der Mai wird es ziemlich sicher werden, denn es häufen sich die Listings in Onlineshops und erst vor wenigen Tagen sind echte Fotos der Pixel 8a-Farben aufgetaucht.

Jetzt sind eine Reihe von Grafiken aus Onlineshops geleakt worden, die von Googles Marketing zur Verfügung gestellt werden und die wichtigsten Vorzüge zusammenfassen. Neben den üblichen Versprechen gibt es zwei wichtige Punkte, hinter denen bisher ein Fragezeichen stand: Google wird das Pixel 8a sieben Jahre mit Updates versorgen und damit das Update-Versprechen der Pixel 8-Smartphones auch auf die Budget-Linie übertragen. Wir hatten das erwartet, aber sicher war das nicht.

Zu beachten ist allerdings, dass nur von Sicherheitsupdates die Rede ist und nicht von Betriebssystem-Updates. Ein Blick auf das Pixel 8-Listing im Google Store zeigt uns aber, dass das auch bei der großen Serie der Fall ist. Daher ist zu erwarten, dass das Versprechen 1:1 übertragen wird. Der zweite wichtige Vorteil soll es sein, dass viele starke KI-Funktionen an Bord sind, wobei in der ersten Grafik aber noch keine Details genannt werden. Interessanterweise wird auch das Google One VPN erwähnt, das in Kürze eingestellt wird und unter neuem Namen auf den Pixel-Smartphones startet.

















Alle Pixle 8a-Spezifikationen

Produktname: Pixel 8a

Interne Bezeichnung: Akita

SoC: Tensor G3 (4x 1,7 Gigahertz, 4x 2,37 Gigahertz, 1x 2,91 Gigahertz)

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Speichervarianten: 128 GB und 256 GB

Display: 6,1 Zoll FHD+ @ 120 Hertz mit 1.400 Nits Peak

Kameras: Eine Hauptkamera und eine Ultrawide-Kamera

Abmessungen: 152.1 x 72.6 x 8.9mm

Farben: Obsidian (Schwarz), Porcelain (Beige), Bay (Hellblau), Mint (Hellgrün)

Preis: 569 Euro (128 GB) | 629 Euro (256 GB)

[9to5Google]

