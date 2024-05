Android 15: Längere Akkulaufzeit für viele Smartphones – Google kündigt einen verbesserten Doze-Modus an

Google wird mit Android 15 wieder jede Menge Neuerungen in das Betriebssystem bringen, die sowohl an der Oberfläche als auch unter der Haube ihre Dienste leisten – wobei vor allem Letzte trotz Unauffälligkeit einen größeren Einfluss haben können. Jetzt wurde eine starke Verbesserung entdeckt, über die sich viele Nutzer freuen dürften: Der Smartphone-Akku soll im Standby im Schnitt bis zu drei Stunden länger halten.



Mit Android 15 geht Google auch den wichtigen Akku-Bereich erneut an und dürfte einen überraschend großen Schritt machen: Denn wie am Rande der Vorstellung des Betriebssystems mitgeteilt wurde, kann der Akku im Standby bis zu drei Stunden länger halten als zuvor. Das kann schon sehr viel ausmachen, vor allem wenn das Smartphone vielleicht schon ein oder zwei Jahre auf dem Buckel hat und der Akku langsam etwas von seinem Durchhaltevermögen verliert.

Erreicht werden soll das durch einen optimierten Doze-Modus. Dieser ist schon seit Jahren ein fester Bestandteil von Android und sorgt dafür, dass alle unwichtigen Prozesse und auch die Hardware bei Nichtnutzung des Geräts heruntergefahren werden, sodass der Akku kaum belastet wird. Am Umfang des Modus wird erst einmal nicht geschraubt, aber dafür an dessen Nutzungsdauer. Denn der Modus soll nach dem Update wohl bis zu 50 Prozent früher eingreifen als zuvor und damit die entsprechende Energie einsparen, um die drei Stunden zu erreichen.

Natürlich ist bei einer solchen Funktion sehr wichtig, dass der Nutzer diese gar nicht bemerkt und das frühe Herunterfahren der Prozesse und des SoCs keinen Einfluss auf die tägliche Nutzung hat. Denn spätestens dann würden die Nutzer auf Fehlersuche gehen, den Modus deaktivieren und somit ihren Akku mehr belasten als vorher. Die Balance aus voller Power, sofortiger Verfügbarkeit und langer Akkulaufzeit ist ein Kunststück für sich, das das Doze-Modus-Team herausfinden muss.

Wir dürfen gespannt sein, ob es in den nächsten Releases noch weitere Verbesserungen rund um die Akkulaufzeit geben wird. Was sonst noch verbessert wird, könnt ihr in den folgenden Artikel nachlesen:

[Android Authority]