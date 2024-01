Android: Das Ende des Bugdroid – Google verrät endlich den offiziellen Namen des Android-Maskottchens

Google hat dem Betriebssystem Android vor einigen Monaten ein neues Logo spendiert, das vom zuvor genutzten dezenten Design abrückt und den Bugdroid endlich wieder in den Mittelpunkt stellt. Wir haben euch den neuen Markenauftritt und dessen Einsatzmöglichkeiten bereits vorgestellt und jetzt hat Google dem sympathischen Android-Roboter im Rahmen der CES endlich einen Namen gegeben: The Bot.



Der kleine grüne Roboter ist seit jeher das Android-Maskottchen und steht als Markenzeichen für das gesamte Betriebssystem – mal mehr und mal weniger sichtbar. In den letzten Jahren wurde die Sichtbarkeit stark zurückgefahren, denn der Roboter hatte seinen Körper verloren und stand nur noch als eine Art Eyecatcher neben dem Android-Schriftzug. Vor einigen Monaten gab es dann die Rolle Rückwärts und es wurde das neue Android-Logo eingeführt, bei dem der Roboter im Mittelpunkt steht.

Seitdem der Roboter erstmals aufgetaucht ist, wurde dieser als „Bugdroid“ bezeichnet, obwohl Google diesen Namen niemals offiziell genannt oder verwendet hat. Einen offiziellen Namen hatte die Figur nie und daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern, aber dennoch hat man der Figur nun eine Bezeichnung gegeben: The Bot. Diesen Namen hat man rund um den CES-Messestand verwendet und es ist gut möglich, dass man auch in Zukunft davon reden wird.

Der Name ist sicherlich bezeichnend, glänzt aber nicht gerade vor Kreativität. „The Bot“ ist austauschbar, während „Bugdroid“ recht eindeutig ist. Ich denke, dass die alte Bezeichnung auch in Zukunft inoffiziell verwendet werden wird und jeder weiterhin weiß, welche Figur damit gemeint ist.

» Android hat ein neues Logo: Bugdroid hat wieder einen Körper – alle Infos zu den neuen 3D-Varianten (Galerie)

» Android: Spaß mit dem Bugdroid; so lässt sich der Kopf des Android-Logo als Origami falten (Anleitung & Video)

[9to5Google]