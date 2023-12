Android: Spaß mit dem Bugdroid; so lässt sich der Kopf des Android-Logo als Origami falten (Anleitung & Video)

Google hat dem Betriebssystem Android in diesem Jahr ein neues Logo spendiert, das den vor bald vier Jahren eingeleiteten Wandel in die nächste Runde bringt. Dieser Wandel bestand vor allem darin, dass die Android-Figur – der Bugdroid – seinen Körper verliert und nur noch aus dem Kopf besteht. Das gab Papierfaltern die Möglichkeit, daraus ein Bastelprojekt zu machen, denn Google hatte passend dazu eine Origami-Anleitung veröffentlicht, die wir euch aus aktuellem Anlass noch einmal zeigen.



Android wurde Mitte 2019 nicht nur um seine süße Namensgebung beschnitten, sondern auch um den gesamten Körper des Bugdroid. Vom kultigen Bugdroid blieb nur noch der Kopf übrig, der noch dazu etwas vereinfacht wurde und somit Maskottchen und Logo miteinander vereint. Das hat der folgenden Anleitung überhaupt erst die Tür geöffnet, denn den vollständigen Körper hätte man wohl kaum aus einem einzigen Blatt Papier falten können – aber genau darum geht es bei Origami.

Wer sich für Origami interessiert und nicht nach einigen Schritten verzweifelt, was trotz sehr guter Anleitungen gar nicht so selten ist, kann sich nun am Android-Logo versuchen. Google hat eine Anleitung veröffentlicht, in der aus einem grünen Blatt Papier mit weißer Rückseite innerhalb von 11 Minuten das Logo gebastelt wird. Gerade bei den Ohren und den Augen kommen einige interessante Falttechniken zum Einsatz, die trotz ausführlicher Anleitung nicht unbedingt leicht nachzumachen sind.

Die Kunst bei Origami ist es, nur ein einziges Blatt Papier zu verwenden und sowohl Kleber als auch Schere im Schrank zu lassen – und das war auch in diesem Fall erfolgreich. Unten findet ihr sowohl die Video-Anleitung als auch die Schritt-für-Schritt-Anleitung des PDFs.









