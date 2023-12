Google Chrome: Basteln am Smartphone – so lassen sich die Chrome Entwicklertools unter Android nutzen

Der Browser Google Chrome steht auf vielen Plattformen zur Verfügung, kann sich aber je nach Gerät sehr stark an der Oberfläche und dem Funktionsumfang unterscheiden – allen voran natürlich zwischen Desktop und Smartphone. Ein Bastler hat sich vor einiger Zeit der Aufgabe angenommen, die bisher in Chrome für Android nicht nutzbaren Entwicklertools zu portieren. Diese sind gerade für Webentwickler im Desktopbrowser sehr wichtig und können nun auch auf dem Smartphone genutzt werden.



Google Chrome bietet in der Desktopversion das große Paket der Entwicklertools, mit denen Webseiten, Skripte, Ladevorgänge und vieles mehr sehr umfangreich analysiert und beeinflusst werden können. Drückt einfach einmal F12 oder STRG + SHIFT + I und schaut es euch an. Dieses mächtige Werkzeug ist normalerweise in Chrome für Android nicht vorhanden, ein Bastler hat das mit einem Fork des Browsers nachrüsten können.

Der Aufwand dürfte sich im Großen und Ganzen in Grenzen gehalten haben, denn alles was benötigt wird, wird von Google bzw. dem Chromium-Projekt als Open Source angeboten. Es musste „nur“ der Bereich der Entwicklertools in die Android-Version von Chromium kopiert werden. Weil diese aber nicht an die beengte Smartphone-Oberfläche angepasst sind, ist das derzeit noch ein wenig holprig. Dennoch ist es schon sehr viel besser als Nichts und könnte so manchem Bastler schon helfen. Ob das Projekt weiterentwickelt oder erneut geforkt wird, ist leider nicht bekannt.

Probiert es einfach einmal aus, der Download ist kostenfrei und das gesamte Projekt steht sowohl als fertige APK-Datei als auch mit Sourcecode bei GitHub bereit. Google hat die Entwicklertools unter Android bisher nur über Umwege per Remote-Verbindung mit dem Computer angeboten.

» Download F12 Browser

[XDA Developers]