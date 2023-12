Google Chrome: Jeden Tag ein neues Design – so könnt ihr täglich das Browser-Hintergrundbild wechseln lassen

Nutzer von Google Chrome haben in den letzten Monaten immer mehr Möglichkeiten erhalten, die Browseroberfläche nach ihren Wünschen anzupassen. Dabei lassen sich sowohl farblich als auch mit Hintergrundbildern Personalisierungen vorzunehmen. Wer sich nicht für ein Design entscheiden kann, kann sich die Wahl abnehmen lassen und sich tatsächlich einmal pro Tag nach dem Zufallsprinzip ein neues Design in den Browser bringen lassen.



Die Entwickler von Google Chrome legen nicht nur funktionell immer wieder mit neuen Features nach, sondern in der letzten Zeit holt man verstärkt die Designer ins Boot und will mehr Anpassungsmöglichkeiten für Desktopnutzer schaffen. Erst kürzlich haben wir euch das neue Portal zur Personalisierung gezeigt und schon bald soll noch mehr Material You im Browser zu finden sein. Das große Ziel dürfte die vollständige farbliche Anpassung sein, dem man schon heute sehr nahe ist.

Entscheidet ihr euch auf der ‚Neuer Tab‘-Seite für ein verändertes Hintergrundbild, wird standardmäßig das gesamte Browserdesign farblich an dieses angepasst. Die gesamte ständig sichtbare Oberfläche am oberen Rand wird eingefärbt, sodass sowohl die Tableiste als auch das Menü, die Adressleiste und die Favoriten farblich passend unterlegt werden. Die Auswahl an Bildern ist groß, nach Kategorien sortiert und wird von Google sicherlich immer wieder mit neuen Bildern versehen. Wer gar nichts findet, kann auch ein eigenes Bild hochladen.

Und wer sich nicht für ein Design entscheiden kann, so wie ich, kann auch die Zufallsfunktion nutzen, die mit wider erwarten tatsächlich sehr gut gefällt und alle 24 Stunden eine gewisse Frische in den Browser bringt. Eine wahre Wundertüte, denn die Oberfläche wird am nächsten Tag vielleicht farblich völlig anders aussehen, als noch am Tag zuvor.









So könnt ihr das Hintergrundbild täglich wechseln lassen

Öffnet die ‚Neuer Tab‘-Seite im Chrome-Browser Tippt auf das Bearbeiten-Icon rechts unten Wählt im Overlay den Eintrag „Design ändern“ Entscheidet euch für eine Kategorie und klickt diese an Legt jetzt den Schalter bei „Täglich aktualisieren“ um Fertig

Der Browser wird in etwa alle 24 Stunden aus der von euch gewählten Kategorie ein neues Hintergrundbild auswählen. Es ist nicht Kategorie-übergreifend, sodass euer Grundgeschmack schon beachtet wird. Ich habe mich eher aus Neugier für diese Funktion und die Kategorie „Landschaften“ entschieden und dachte, dass ich das nach einigen Tagen Testlauf wieder abschalte. Weil ich den Browser sehr viele Stunden pro Tag nutze, bin ich aber tatsächlich von der Funktion begeistert, denn sie bringt eine gewisse Abwechslung in die Oberfläche.

Der Wechsel erfolgt tatsächlich in etwa alle 24 Stunden ab dem Zeitpunkt des Festlegens. Wer also jeden morgen überrascht werden will, sollte diese Funktion in den frühen Morgenstunden aktivieren. Bei mir geschieht der Wechsel am späten Nachmittag. Das ist ganz abrupt und ohne Vorwarnung. Beim ersten Mal wird man davon vielleicht überrascht, aber es reißt euch nicht aus eurer Arbeit oder Surf-Session heraus. Probiert das einfach einmal aus, vielleicht finden auch andere Nutzer diese Funktion erfrischend, die sich zuerst gedanklich nicht damit anfreunden könnten.

