Google Chrome: Es wird bunter auf dem Desktop – Material You-Design zeigt sich im Canary (Screenshots)

Googles Designer haben die Android-Oberflächen mit dem Material You-Design deutlich farbenfroher gestaltet und jetzt ist mit Google Chrome der Desktop an der Reihe, bei dem man sich nicht mehr nur an die Betriebssystem-Vorgaben halten will. In der aktuellen Canary-Version zeigen sich die adaptiven Farben an immer mehr Stellen, sodass diese schon bald in der Fläche ausgerollt werden dürften.



Gerade erst haben die Chrome-Entwickler das Chrome-Theming vereinfacht, das sowohl für die ‚Neuer Tab‘-Seite als auch die ständig sichtbare Chrome-Oberfläche gilt, da will man das Ganze schon auf die weiteren Bereiche erweitern. Bisher wird nur die Tableiste, die Adressleiste sowie die Favoriten und die Browser-Buttons eingefärbt – also alle Elemente der Oberfläche, die ständig sichtbar sind. Menüs, Dialogfelder und andere Dinge hingegen hatte man bisher nicht angefasst, doch das wird sich ändern.

In der aktuellen Chrome Canary-Version zeigt sich, dass auch einzelne Menü-Elemente sowie Dialogboxen entsprechend eingefärbt werden. Zwar noch recht dezent und kaum auffällig, aber das liegt vor allem daran, dass die Hintergründe noch nicht eingefärbt sind. Sobald auch diese zusätzlich mit ins Boot geholt werden, ist die gesamte Browseroberfläche in einer homogenen Farbgebung gehalten. Es dürfte der nächste Schritt in Richtung des Chrome Refresh 2023 sein und wohl gegen Ende des Sommers für alle Nutzer ausgerollt werden.

