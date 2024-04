Fitbit: Onlineshop wurde geschlossen – Smartwatches und Fitnesstracker jetzt nur noch im Google Store

Die Smartwatch- und Fitnesstracker-Marke Fitbit befindet sich schon seit mehreren Jahren unter dem Dach von Google und hat in dieser Zeit zunehmend an Eigenständigkeit verloren – jetzt folgt der nächste Schritt. Der über viele Jahre von Fitbit betriebene Onlineshop für die eigenen Produkte wurde geschlossen und die Nutzer werden ab sofort direkt in den Google Store verwiesen, in dem die Produkte natürlich seit langer Zeit gelistet sind.



Googles Fitnesstracker-Marke Fitbit verliert zunehmend an Eigenständigkeit, denn die Anbindung an die gesamte Google-Infrastruktur löst die bisher genutzten Ressourcen ab. Das reicht vom Nutzerkonto über die Abos bis hin zum kürzlichen Rebranding als Google Fitbit und geht jetzt im Onlineshop weiter. Fitbit betrieb seit jeher einen eigenen Onlineshop für die Smartwatches und Fitnesstracker, der von Google vollkommen unabhängig war.

Jetzt wurde dieser Onlineshop zu großen Teilen eingestellt. Zwar hat man weiterhin ein Produktlisting, das sich wie ein Onlineshop ohne Shoppingfunktion anfühlt, aber ein Einkauf ist nicht möglich. Stattdessen werden die Nutzer direkt in den Google Store weitergeleitet, in dem die meisten Produkte seit langer Zeit gelistet sind. Allerdings kann es sein, dass die nationale Verfügbarkeit einiger Produkte dadurch beeinflusst wird und sich vielleicht verändert hat.

Gut möglich, dass der gesamte Fitbit-Webauftritt in Zukunft ebenfalls in einen speziellen Bereich des Google Store führt, so wie man das schon vor einigen Jahren für die Smart Home-Marke Nest getan hat. Den Nutzern kann es schlussendlich egal sein, an welcher Stelle sie die Informationen finden, für die Marke Fitbit dürfte es eher nachteilig sein, dass sie erneut ein wenig an Eigenständigkeit verliert.

