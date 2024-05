Pixel 9: Das sind Googles neue Smartphones – Leak verrät viele Spezifikationen (Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL)

Google wird in einigen Monaten die Pixel 9-Smartphones vorstellen, die trotz der noch recht weiten zeitlichen Entfernung bereits umfangreich geleakt worden sind und sehr viele Details von sich verraten haben. Zusätzlich zu den Fotos der drei Smartphones sind einige weitere Spezifikatione durchgesickert. Wir fassen sie für euch mit den bisher bekannten Details zusammen.



Es ist schon recht ungewöhnlich, dass wir die nächste Pixel-Generation ganze fünf Monate vor dem erwarteten Start im Detail auf Fotos zu sehen bekommen. An Renderbilder sind wir gewöhnt, an schlechte Fotos auch, aber aber solche Hands-on-Fotos Mitte Mai sind dann doch etwas, was eigentlich skeptisch machen sollte. Aber die Erfahrungen der letzten Jahre haben gelehrt, dass die Leaker sehr gute Quellen haben und ziemlich sicher auch die gestern geleakten Fotos der Pixel 9-Smartphones der Realität entsprechen.

Zusätzlich wurden einige technische Details genannt, wobei vor allem die Displaygröße interessant ist. Das Pixel 9 soll mit einem 6,24 Zoll-Display starten, das Pixel 9 Pro mit 6,34 Zoll, und im Pixel 9 Pro XL sollen 6,73 Zoll zu finden sein. In puncto RAM erfahren wir, dass das Pixel 9 mit 12 Gigabyte ausgestattet sein wird und die beiden großen Brüder mit 16 Gigabyte. Der Hauptspeicher liegt bei allen Modellen in der kleinsten Konfiguration bei 128 GB.

Alle drei Smartphones sollen über ein 120 Hertz AMOLED-Display verfügen. In den Smartphones kommt natürlich der Tensor G4 zum Einsatz und auch in puncto Kameras gibt es etwas zu erfahren: Alle Kameras im Pro und Pro XL haben 50 Megapixel. Im Pixel 9 kommt eine Hauptkamera und die Ultrawide zum Einsatz, in den großen Modellen zusätzlich eine 5x Zoom-Kamera. Hier nochmal alle bisher bekannten Informationen im Überblick.









Pixel 9

Produktname (voraussichtlich): Google Pixel 9

Interne Bezeichnung: Tokay

SoC: Tensor G4

Display: 6,24 Zoll @ 120 Hertz

RAM: 12 Gigabyte

Hauptspeicher: 128 GB

Abmessungen: 152.8 x 71.9 x 8.5mm

Kameras: Zwei Kameras (Hauptkamera, Ultrawide)

Pixel 9 Pro

Produktname (voraussichtlich): Google Pixel 9 Pro

Interne Bezeichnung: Caiman

SoC: Tensor G4

Display: 6,34 Zoll @ 120 Hertz

RAM: 16 Gigabyte

Hauptspeicher: 128 GB

Abmessungen: 152.8 x 71.9 x 8.5mm

Kameras: Drei Kameras (Hauptkamera, Ultrawide, Telephoto), alle mit 50 Megapixel

Weiteres: UWB, Thermometer-Sensor, Erkennung von Display-Schutzfolien, voraussichtlich Qi2-Ladestandard (mehr Infos)

Pixel 9 Pro XL

Produktname (voraussichtlich): Pixel 9 Pro XL

Interne Bezeichnung: Komdo

SoC: Tensor G4

Display: 6,73 Zoll @ 120 Hertz

RAM: 16 Gigabyte

Hauptspeicher: 128 GB

Abmessungen: 162.7 x 76.6 x 8.5mm

Kameras: Drei Kameras (Hauptkamera, Ultrawide, Telephoto), alle mit 50 Megapixel

Weiteres: UWB, Thermometer-Sensor, Voraussichtlich Qi2-Ladestandard (mehr Infos)

