Pixel 9: Google soll Qi2-Standard in künftigen Pixel-Generationen unterstützen; kabellos Laden mit MagSafe

Im nächsten Jahr wird Google bereits die Pixel 9-Smartphones auf den Markt bringen, zu denen es bereits erste Tendenzen und Hinweise auf Veränderungen gegeben hat. Jetzt hat das WPC, das für den Qi-Standard verantwortlich ist, einen überraschenden Ausblick gegeben: Google wird den neuen Standard Qi2 in den kommenden Pixel-Generationen nutzen und ist tiefer in dessen Umsetzung involviert.



Das WPC (Wireless Power Consortium) hat in diesem Jahr den Qi2-Standard verabschiedet und schon bald sollen erste Geräte mit der neuen Spezifikation auf den Markt kommen. Es ist davon auszugehen, dass Samsung mit dem kommenden S24 zu einem der ersten Hersteller gehören wird, aber auch für Google stehen die Chancen mit der nächsten Pixel-Generation offenbar gar nicht schlecht. Denn tatsächlich hat das WPC verkündet, dass künftige Pixel-Generationen dies unterstützen werden:

Liyu is currently leading the investigation and design of next-generation wireless charging platforms for future Pixel products.