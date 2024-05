Vatertag: Ein wirklich sehr schönes Google-Doodle zum Vatertag – das wird heute tatsächlich gefeiert

Am heutigen 8. Mai ist nicht nur Christi Himmelfahrt, sondern auch – und vor allem – Vatertag. Zum Vatertag schaltet Google auch in diesem Jahr wieder ein sehr schönes Doodle, mit dem der Tag aller Väter in einigen Ländern zelebriert wird – unter anderem in Deutschland. Heute hat man sich für eine sehr schöne Idee entschieden, denn das Doodle wirkt selbstgemalt und auf einem Stück Pappkarton präsentiert.



Das heutige Google-Doodle zum Vatertag setzt auf eine sehr schöne Idee, die vielleicht auch so manchen Vater sentimental lassen werden könnte: Denn das Motiv befindet sich auf einem Stück Pappkarton und ist ganz offensichtlich von einem jüngeren Kind gezeichnet worden. Ob das tatsächlich der Fall ist oder das Bild doch vollständig bei einem professionellen Designer entstanden ist, ist nicht bekannt. Im Rahmen von „Doodle for Google“ wurden schon häufiger von Kindern angefertigte Zeichnungen als Doodle verwendet.

Wir sehen ein angedeutes Haus, unter dessem Dach sich eine Szenerie im Wohnzimmer abspielt. Die Katze schläft auf dem Fernseher, der Vater spielt mit seinem Kind und für den natürlichen Look wurde auch noch eine Pflanze platziert. Was Vater und Kind spielen, lässt sich nur erahnen. Anhand des Schriftzugs darüber und der angedeuteten farbigen Hand des Kindes ist es gut möglich, dass die beiden die Wand des Wohnzimmers mit dem Google-Schriftzug verzieren.

Natürlich ist auch der Schriftzug selbst in einem entsprechenden Stil gehalten. Die Linienführung, die mehrfach ausgemalten Buchstaben und das Gesamtbild könnten sicherlich von einem Kind stammen, das erst seit kurzer Zeit in der Schule ist. Auf jeden Fall sehr schön gestaltet und eine wirklich schöne Idee. Wir dürfen gespannt sein, ob das auch zum Muttertag am Sonntag in ähnlichem Stil fortgeführt wird.









Was feiern wir eigentlich?

Der volkstümliche Vatertag wird in Deutschland am christlichen Feiertag Christi Himmelfahrt gefeiert, dem 40. Tag nach Ostern. Er wird auch als Männertag oder vor allem in Ostdeutschland als Herrentag bezeichnet, wobei die Herrentagspartie im Vordergrund steht.



Die heutige Form des „Vatertagfeierns“ ist Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und Umgebung aufgekommen und erfreut sich seitdem bei Männern großer Beliebtheit. Seit 1934 ist Christi Himmelfahrt in Deutschland gesetzlicher Feiertag (in der DDR war der Tag nur bis 1966 und im Jahr 1990 ein gesetzlicher Feiertag). Es wurden Möglichkeiten genutzt, an diesem Tag dennoch die Herrentagspartie zu machen. So bestand das Recht für Angehörige von Religionsgemeinschaften, ihre Festtage zu feiern, sofern das vom Arbeitgeber eingeräumt wurde oder werden konnte.

Die (traditionell männlichen) Teilnehmer der Herrentagspartie machen dabei meist eine Wanderung oder eine gemeinsame Ausfahrt, bei der oftmals viel Alkohol konsumiert wird. Ziel sind häufig traditionelle Ausflugspunkte bzw. Gaststätten. Bei Wanderungen werden häufig Handwagen, Bollerwagen oder Schubkarren mitgeführt, um die Getränke besser transportieren zu können. Für die Ausfahrten werden meist Fahrräder (zum Teil mit Anhänger), Kremserwagen (Kutschen) oder ältere Traktoren mit Anhänger genutzt. Die Fahrzeuge oder Wagen werden dabei teilweise nur an diesem Tag genutzt und dafür speziell umgebaut, z. B. besondere Fahrradtandems oder Fahrräder mit mehr als einem Dutzend Sitzplätzen. Häufig werden die Gefährte mit Flieder und Birkenzweigen geschmückt.

