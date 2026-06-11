Google TV Streamer: Update bringt neue Smart Home-Funktionen und Unterstützung für Thread 1.4 Standard

Recht unerwartet wurde in dieser Woche das erste Update für den Google TV Streamer veröffentlicht, der erstmals in diesem Jahr eine Aktualisierung erhalten hat. Das Update-Paket fiel sehr umfangreich aus und jetzt wissen wir auch, welche Neuerungen enthalten sein, die bisher nicht offiziell verkündet wurden: Google bessert durch das Update auf die Thread 1.4-Spezifikationen rund um das Smart Home nach.



Wir haben bereits über das Update für den Google TV Streamer berichtet, das laut offiziellem Changelog nur Performance- und Sicherheitsverbesserungen im Gepäck hatte, was mit einer Größe von weit über 200 MB aber doch etwas ungewöhnlich erschien. Jetzt bestätigt sich, dass im ersten Update des Jahres noch etwas mehr steckt – nämlich die Unterstützung für die neuen Smart Home-Spezifikationen von Thread 1.4.

Das Update integriert die Unterstützung von Thread 1.4, sodass der Google TV Streamer jetzt noch effektiver als Border Router für kabellose Smart Home-Geräte (Internet of Things) genutzt werden kann. Thread 1.4 standardisiert unter anderem die Art und Weise, wie sich Geräte über den Border Router mit der Cloud verbinden, ermöglicht die kombinierte Nutzung von Ethernet/WLAN und Thread-Netzwerken und bietet eine bessere Fehlerbehebung.

In den Einstellungen gibt es jetzt einen neuen Button zum Teilen der Thread-Netzwerkinformationen. Dieser generiert einen QR-Code, mit dem sich neue kompatible Geräte deutlich einfacher in das bestehende Smart-Home-Netzwerk integrieren lassen. Um unbefugten Zugriff zu verhindern, muss bei der Nutzung des QR-Codes die eigene Identität durch eine PIN oder einen Prompt auf dem Smartphone bestätigt werden.

Das Update wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und soll wohl dafür sorgen, dass der etwas in Vergessenheit geratene Streamer wieder stärker ins Bewusstsein der Smart Home-Nutzer rückt. Vielleicht wird er gemeinsam mit dem erwarteten Smart Display und Smart Speaker noch zum zentralen Element.

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[9to5Google]

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