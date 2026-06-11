Google Play Store Aktion: Diese 74 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Am Donnerstag hält der Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein. Heute berichten wir über die neue Android 17 Beta, über die neuen Google-Widgets für Android und über den Start der Gemini Notebooks. Schaut euch doch auch die neuen Herzen bei YouTube Music bei Interesse an.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 09.06.2026

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Apps
Wasserwaage PRO - Lineal
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Entwickler: 1 Bit
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Contact Edge side bar
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Entwickler: Yogesh Dama
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Entwickler: UnknownProjectX
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Helle LED-Taschenlampe Pro
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Entwickler: Tools Dev
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Ghost Speaker Spirit Box
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Entwickler: White Light EVP
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Bookmark Manager - URL manager
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Entwickler: Yogesh Dama
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Image Resizer
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InsideVPN: Premium VPN Proxy
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Entwickler: Xylo Solution LLC
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DogTok - Dog Translator Pro
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PDF Reader & Editor (PRO)
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Watch Faces
h021 Happy Colorful Analog
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Entwickler: Happy Watch Faces
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Spooky: Halloween Watch Face
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Entwickler: amoledwatchfaces™
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Analog Basic 23 WEAR OS 4+
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Analog Basic 23 WEAR OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
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Cursed VHS Watch Face
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Entwickler: RazorSharp Design Studio
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ATHLETIC Digital Watch Face
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Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
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PIXEL WORLD PRO Watch Face
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PIXEL SPORT PRO Watch Face
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PIXEL SPORT PRO Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
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MOON KNIGHT Digital Watch Face
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MOON KNIGHT Digital Watch Face
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PIXEL INSTINCT 3 Watch Face
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PIXEL INSTINCT 3 Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
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ODYSSEY Digital Watch Face
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ODYSSEY Digital Watch Face
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Tag Heuer Connected watch face
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Tag Heuer Connected watch face
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Glow Digital: Watch face
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Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 17 QPR1 Beta 4 ist da

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Spiele
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Cooking Quest: Essenswagen-Abe
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Cooking Quest: Essenswagen-Abe
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Hybrid Warrior VIP
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Entwickler: Eggies
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Shadow Knight Ninja Fight Game
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Entwickler: Fansipan Limited
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Entwickler: ZigZaGame Inc.
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Icon Packs
Blueberry - icon pack
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Blueberry - icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Lines Square - Neon icon Pack
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Lines Square - Neon icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Square Clear - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Lines Square - White Icon Pack
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Lines Square - White Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Minka Dark - Icon Pack
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Minka Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Belga Light - Icon Pack
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Belga Light - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Sun Flower - Line Icon Pack
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Sun Flower - Line Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Kathleen - Lines Icon Pack
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Kathleen - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Earth - Lines Icon Pack
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Earth - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Marigold - Lines Icon Pack
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Marigold - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
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Live Wallpaper
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
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Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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