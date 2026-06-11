NotebookLM: Recherche ohne Quellen – Gemini kann jetzt auch nach Informationen und Datenquellen suchen

Rund um Googles KI-Plattform NotebookLM geht in diesen Tagen richtig was weiter, denn neben der tieferen Integration in Gemini und der Einführung neuer Dateiformate wird jetzt auch die Suche nach neuen Informationen erleichtert. Ein starkes Update bringt neue Tools zum Finden von Datenquellen und ermöglicht es den Nutzern, bei Bedarf mit einem vollständig leeren Arbeitsbereich zu beginnen.



Die Dokumentplattform NotebookLM hat erst vor wenigen Tagen mit neuen Dateiformaten für die Ausgabe nachgelegt und jetzt setzt man auch am anderen Ende der Prozesskette an – nämlich bei den Quellen. Man will den Nutzern den Einstieg in die Recherche erleichtern, ohne das zunächst Dateien oder Quellen hinzugefügt werden müssen. Das ist auch weiterhin eine gute Idee, aber nicht mehr zwingend notwendig.

Der Start in ein neues Projekt wird so leicht wie möglich gemacht, denn die Nutzer können mit einem leeren Notebook beginnen und mit der Gemini-KI über das gewünschte Thema Brainstormen. Dabei lassen sich Informationen erarbeitet, die verwendet werden können, es können Suchergebnisse aus dem Web oder andere interessante Links aufkommen, die dann als Quelle hinzugefügt werden. Und so füllt sich das Notebook fast von selbst.

Das soll auch sehr praktisch sein, um beispielsweise Primärquellen in einer anderen Sprache zu finden oder neue Perspektiven zu erhalten. Nutzer können auch nach verwandten Werken suchen lassen. Die Google-Suche soll die Quellen finden, anbieten und der Nutzer kann diese mit nur einem Klick als Quellenangabe in NotebookLM hinzufügen. Die Datenlage bleibt laut Google stets klar, denn es wird keine Quelle ohne Einwilligung des Nutzers hinzugefügt.

Diese neue Funktion wird in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt. Parallel dazu startet man in dieser Woche eine tiefere NotebookLM-Integration in Gemini. Mehr Infos zu den zusätzlichen NotebookLM-Erweiterungen erhaltet ihr in den folgenden beiden Artikeln.

» NotebookLM: Googles KI-Plattform unterstützt jetzt viele neue Dateiformate – Export für alle Medientypen

» Gemini & NotebookLM: Google startet Notebooks für alle Nutzer – Dateien und Konversationen organisieren

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.