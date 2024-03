Pixel 9 & Pixel 8 Pro: Adaptive Touch kommt – neuer Modus soll Schutzfolien erkennen und Display anpassen

Viele Nutzer dürften ihr Smartphone mit einer Schutzfolie schützen, die Kratzer oder sonstige Schäden vom Display fernhalten soll – das gilt besonders bei höherwertigen Geräten, zu denen auch die kommenden Pixel 9-Smartphones gezählt werden können. Jetzt ist eine interessante neue Funktion zum wiederholten Male in der Android 14 Beta aufgetaucht, die Displayschutzfolien und Ähnliches automatisch erkennen und mit einer angepassten Sensibilität reagieren kann. Das neue Feature nennt sich Adaptive Touch.



Displayschutzfolien gibt es heute für praktisch jedes Smartphone und diese erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, können aber auch Nachteile haben – so wie etwa die verminderte Erkennung der Toucheingaben oder Gesten. Aus diesem Grund gibt es schon seit vielen Jahren die Möglichkeit, die Touch-Sensibilität der Smartphones anzupassen und somit die Erkennung des Fingers auf dem Display zu erhöhen oder entsprechende wieder zurückzufahren. Mit den Pixel 8-Smartphones lässt sich das seit einigen Wochen auch automatisieren.

Ein noch recht junger Modus bietet in den Einstellungen die Möglichkeit, die Installation einer Schutzfolie automatisch zu erkennen. Kurz nach dem Auflegen oder Abziehen der Schutzfolie erscheint eine Benachrichtigung, die die Sensibilität erhöht und dem Nutzer drei Möglichkeiten gibt: Zu den Einstellungen wechseln und das gegebenenfalls rückgängig machen, die Umstellung zu bestätigen oder diese Benachrichtigung für die Zukunft zu deaktivieren.

Wer also seine Schutzfolie immer wieder einmal entfernt und neu anbringt, kann sich mit diesem Feature den Weg in die Einstellungen sparen. Es sollte standardmäßig aktiviert sein, falls nicht, findet ihr es in der Kategorie „Display“ der Android-Einstellungen. Wie sich jetzt zeigt, was das wohl nur der Vorbote einer kommenden Funktion.









Adaptive Touch kommt

Jetzt ist in der aktuellen Android 14 QPR3 Beta ein neuer Modus aufgetaucht, der derzeit höchstens über Umwege aktiviert werden kann, was bisher aber wohl noch nicht gelungen ist. Dennoch verrät uns der Teardown die Funktionsweise: Adaptive Touch soll auf eine Reihe von automatisch erkannten Bedingungen reagieren und die Display-Sensibilität entsprechend anpassen. Zu dieser Erkennung gehören aber nicht nur Schutzfolien, sondern auch Aktivitäten und äußere Bedingungen.

Das klingt ganz danach, dass sich die Sensibilität des Touch-Displays immer wieder neu einstellt und auf Situationen reagieren kann. Denn das Aufbringen eines Displayschutzes ist dann doch eher eine seltene Sache, während Aktivitäten und äußere Bedingungen sich stetig verändern können. Wie das genau funktionieren wird, muss sich erst noch zeigen. Während wir bisher dachten, dass diese Funktion etwas für das kommende Piel Feature Drop ist, wird mittlerweile eher davon ausgegangen, dass es nicht vor den Pixel 9-Smartphones ausgerollt werden kann.

[9to5Google]