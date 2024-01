Pixel 9-Smartphones: Geht Googles Erfolgslauf weiter? Erste Einschätzung nach frühen Leaks (Meinung)

In diesen Tagen sind die ersten Details zu den Pixel 9-Smartphones durchgesickert, die in Form von Renderbildern sowie ersten Informationen veröffentlicht wurden. Das ermöglicht eine erste Einschätzung der kommenden Smartphone-Generation, an die natürlich hohe Erwartungen geknüpft sind – sowohl bei Google als auch bei den Nutzern. Die Entwicklung geht sicherlich in die richtige Richtung, wirft aber auch Fragen auf.



Google kann mit den Pixel-Smartphones immer größere Erfolge einfahren und die Verkaufszahlen von Generation zu Generation steigern. Immer wieder ist zu lesen, dass die Pixel 8-Smartphones zu den besten Geräten gehören, die jemals veröffentlicht wurden. Das ist die Ausgangslage, die gleichzeitig die Messlatte für jede neue Generation ganz nach oben legt und natürlich auch einen Erfolgsdruck auf die Pixel 9-Smartphones ausübt. Gleichzeitig sind sie nur einen Schritt von der Jubiläums-Generation Pixel 10 (vielleicht auch Pixel X) entfernt, die unter anderem rund um Tensor sehr vieles ändern soll. Aber soweit sind wir noch nicht, jetzt beschäftigen wir uns mit den Pixel 9-Smartphones.

Design

Alle Pixel-Interessierten haben in dieser Woche die ersten Renderbilder zum Pixel 9 und Pixel 9 Pro gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Blick auf den flachen Rahmen nicht wenige an ein iPhone erinnert hat – aber das war wohl nicht anders zu lösen. Viele Nutzer scheinen diese Veränderung zu begrüßen, die den Smartphones einen neuen Look gibt. Die Vorderansicht macht deutlich, dass das Gerät noch stärker abgerundet ist als in den vorherigen Generationen.

Die wohl größte Veränderung findet auf der Rückseite statt, denn dort hat man sich für einen Relaunch der Kameraleiste entschieden. Diese wurde mit jeder Generation ein wenig verändert und mit den Pixel 9-Smartphones macht sie einen großen Sprung. Design ist Geschmackssache, aber meiner Meinung nach sieht das neue Design sehr schick und weniger klobig aus. Dennoch hat man es geschafft, das Markenzeichen erkennbar zu halten.









Ausstattung

Zur Ausstattung ist bisher kaum etwas bekannt, außer den Infos von den Renderbildern. Diese verraten uns, dass auch das Pixel 9 in diesem Jahr drei Kameras mitbringt und somit eine Telephoto-Lens verbaut hat. Das ist sehr zu begrüßen, denn bisher war dies nur den Pro-Modellen vorbehalten – genauso wie der Thermometer-Sensor. Man kann das als deutliche Aufwertung des Standardmodells werten, das zuletzt manchmal im Schatten der Pro-Variante oder im Fernduell auch des a-Modells stand. Ansonsten ist bisher bekannt, dass Qi2 im Gepäck sein soll, was sich bisher aber nicht durch Leaks bestätigt hat.

Differenzierung

Doch die Aufwertung des Pixel 9 bringt es auch mit sich, dass sich die Smartphones rein äußerlich so sehr annähern, dass sie auf den ersten Blick nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Google muss also bei den Spezifikationen ordentlich nachlegen, um das Pro-Modell attraktiv zu halten. Und dann ist da auch noch die Spekulation um ein drittes Pixel 9, das sich noch nicht einordnen lässt.

Erstes Fazit

Google ist meiner Meinung nach auf dem richtigen Weg und scheint schon rein äußerlich an den passenden Stellschrauben zu drehen, um das Pixel-Design mit jeder Generation zu modernisieren und gleichzeitig erkennbar zu halten. Die ersten zuverlässigen Leaks zur Ausstattung werden sehr interessant sein und das Gesamtbild vielleicht noch einmal entscheidend ändern.

» Pixel 9 & Pixel 9 Pro: Alles was zu den neuen Google-Smartphones bekannt ist – Render, Specs und Updates

Letzte Aktualisierung am 23.01.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!