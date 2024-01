Google könnte mit Pixel Ultra überraschen: Das spricht für ein drittes Pixel 9-Smartphone – und das dagegen

Früher als erwartet haben es die Pixel 9-Smartphones in die Schlagzeilen geschafft, denn sowohl das Pixel 9 als auch das Pixel 9 Pro sind in dieser Woche mit ersten Renderbildern und vielen Eindrücken geleakt worden. Die ganz große Überraschung könnte aber noch bevorstehen, denn es gibt Hinweise darauf, dass Google gleich drei Pixel 9-Smartphones auf den Markt bringt und sich somit erstmals die Hoffnung auf ein Pixel Ultra erfüllen könnte.



Google feiert mit den Pixel-Smartphones seit einigen Jahren immer größere Erfolge und hat das Portfolio zuletzt um neue Produkte wie das Pixel Fold, das Pixel Tablet, zuvor die Pixel Watch und schon vor Jahren der Pixel a-Serie erweitert. So mancher Nutzer dürfte sich fragen, in welche Richtung sich das Portfolio als Nächstes ausbreitet, während andere Jahr für Jahr auf ein Pixel Ultra hoffen, das immer wieder durch Spaßvögel heraufgeholt wird. In diesem Jahr könnte es auf beides eine Antwort geben.

Denn die seit jeher im Duo erscheinenden Pixel-Smartphones (mit Ausnahme des Pixel 5) könnten in diesem Jahr erstmals als Trio auf den Markt kommen. Glaubt man den damals geleakten Informationen aus der Pixel-Roadmap, erfolgt in diesem Jahr die Umstellung auf drei Flaggschiff-Geräte für den Herbst. So wie damals namenstechnisch von XL auf Pro umgestellt wurde, gibt es jetzt vielleicht den Wandel in eine Dreier-Konstellation.

Für diese Annahme gibt es einige gute Gründe, die zum Teil mit Fakten unterlegt sind und zum anderen einfach der Konkurrenzsituation geschuldet sind. Auch wenn es bisher keine handfesten Leaks gibt, wäre es fast schon unwahrscheinlich, dass es in diesem Jahr kein drittes Pixel 9-Smartphones geben würde.









Argumente für ein drittes Pixel 9

Drei Pixel 9 in der Roadmap: Die Ende 2022 geleakte Pixel-Roadmap hat sich bisher als 100%ig zuverlässig erwiesen und scheint daher vertrauenswürdig. Für 2024 sind dort drei Pixel 9-Smartphones aufgelistet, die allesamt in diesem Jahr erscheinen sollen. Die Rede ist von einem Pixel 9 mit dem Codenamen Komodo sowie gleich zwei Pixel 9 Pro mit dem Codenamen Caiman. Mittlerweile wissen wir, dass die Smartphones tatsächlich „Komodo“ und „Caiman“ heißen, was als erste Bestätigung gewertet werden darf. Interessanterweise werden gleich zwei Smartphones als „Pro“ bezeichnet und teilen sich auch den gleichen Codenamen. Erstes lässt sich dadurch erklären, dass offizielle Produktbezeichnung nicht so weit im Voraus festgelegt werden. Zweites deutet darauf hin, dass das dritte Gerät auf dem Pro-Modell basiert und sich vielleicht nur durch eine besser interne Ausstattung unterscheidet. Das Pixel 8a sowie im folgenden Jahr das Pixel 9a stehen separat und können daher ausgeschlossen werden.

Erstmals seit langer Zeit werden sich das Pixel 9 und Pixel 9 Pro nur durch ihre Größe voneinander unterscheiden. Auch im Standardgerät soll die bisher Pro-exklusive Telephoto-Lens sowie der Thermometer-Sensor verbaut sein. Es ist daher anzunehmen, dass die beiden Standardgeräte etwas näher zusammenrücken, um das mögliche Ultra-Modell stärker abzuheben. Gleichzeitig sorgt ein stärkeres Grundmodell dafür, dass der Abstand zu den a-Smartphones etwas größer wird. Google fehlt ein Ultra-Modell: Auch wenn es sich in puncto Marktanteilen noch nicht widerspiegelt, heißen die beiden wichtigsten Pixel-Konkurrenten iPhone und Samsung Galaxy. Und während die beiden Hersteller mittlerweile gleich drei bzw. vier Varianten ihres jeweiligen Flaggschiffs auf den Markt bringen, steckt Google noch im „alten“ Zweiersystem, das die anderen längst über Bord geworfen haben. Um den Nutzern mit einer ähnlichen Produktpalette begegnen zu können wie die Konkurrenz, muss Google daher ebenfalls auf mindestens drei Smartphones aufstocken. Ein Anwachsen des Portfolios nach unten ist unwahrscheinlich, daher werden wir eher ein Pixel 9 Pro Max / Pixel 9 Ultra als ein Pixel 9 Lite sehen. Dazu kommt, dass Google bis heute ein absolutes Topgerät fehlt, das stets an der obersten Grenze der technischen Machbarkeit kratzt.









Weitere Indizien für ein drittes Pixel 9

Die Pixel Watch steht abseits der Produktfamilie in keiner direkten Verbindung zu den Pixel-Smartphones, aber dennoch könnte eine jüngst geleakte Information die diesjährige Richtung vorgeben: Google wird eine größere Pixel Watch 3 bringen. Nachdem man das Portfolio zuletzt in der Breite wachsen ließ (Pixel Watch, Pixel Tablet, Pixel Fold) könnte es daher in diesem Jahr wieder in die Tiefe gehen. Was wäre passender zu einer größeren Smartwatch als ein „größeres“ (nicht im Sinne der physischen Größe) Smartphone?

Ein weiterer Grund für eine Ausweitung des Pixel Smartphone-Portfolios ist der Tensor-SoC sowie die zunehmende Kontrolle seitens Google über die einzelnen Komponenten. Das gilt zum einen für die erhofften Stückzahlen, denn mit jedem verkauften Gerät mehr sinken schlussendlich die Einzelkosten. Primär muss es aber erst einmal darum gehen, dass Google mit den Pixel-Smartphones nicht nur in puncto Software an den Möglichkeiten kratzt, sondern auch im Hardware-Bereich beweist, dass man [Tensor] Top-Leistung abliefern kann.

Eine große Frage bleibt, ob man ein drittes Pixel 9 direkt zum Start der neuen Generation auf den Markt bringt oder ein solches Gerät erst einige Monate später starten lässt. Etwas Abstand wäre vielleicht nicht schlecht, doch dagegen spricht, dass das Gerät dann hinter das Weihnachtsgeschäft rutschen und mit den neuen Galaxy S-Geräten konkurrieren müsste. Es bleibt spannend, ob sich aus all diesen Hinweisen tatsächlich das lange erwartete Pixel 9 Ultra formt…

