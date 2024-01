Pixel Watch 3: Endlich kommt ein größeres Display – Google behebt wohl eine der größten Schwächen

In diesem Jahr wird Google bereits die dritte Generation der Pixel-Smartwatch auf den Markt bringen, die als Pixel Watch 3 bereits ihre langen Schatten vorauswirft und bereits mit Leaks bedacht wurde. Mit dem letzten Leak wurde bekannt, dass Google den größten Kritikpunkt angeht und endlich eine größere Variante der Smartwatch auf den Markt bringen wird. Darauf haben viele Nutzer gewartet, doch es könnte auch ein Risiko werden.



Als Google im Oktober 2022 nach sehr langer Wartezeit die erste Pixel Watch vorgestellt hat, war der zuvor entstandene Hype längst deutlich abgeflaut und die Nutzer eher enttäuscht als begeistert. Das hatte viele ganz unterschiedliche Gründe, einer davon war aber sicherlich auch der gewählte Formfaktor. Nach Ansicht vieler potenziell interessierter Nutzer ist die Pixel Watch einfach zu klein, was durch das vollkommen runde Display auch noch enorm verstärkt wird. Im direkten Vergleich mit der Apple Watch passen deutlich weniger Informationen auf das Display.

Google wird ziemlich sicher noch sehr lange Zeit am runden Formfaktor festhalten und sich nicht den Stempel der Apple Watch-Kopie aufdrücken lassen wollen (obwohl… wenn wir uns die Pixel 9-Smartphones ansehen…). Also muss man das Platzproblem von der anderen Seite aus angehen und wird die Smartwatch in einer größeren Variante auf den Markt bringen. Wie ein kürzlich veröffentlichter Leak verraten hat, wird es die Smartwatch in zwei unterschiedlichen Displaygrößen geben – es ist also kein vollständiges Produktwachstum.

Die in den ersten beiden Generationen verwendete 41mm Größe dürfte erhalten bleiben und von einer zweiten Variante mit 44mm bis 46mm (größer wird es vermutlich nicht) begleitet werden. Details sind dazu bisher noch nicht bekannt, doch bei den kleinen Handgelenk-Displays machen wenige Millimeter schon sehr viel aus. Vor allem dann, wenn man aufgrund der Rundung ohnehin schon auf sehr viel Displayfläche verzichtet.









Ein größeres Display wird zur Herausforderung

Für Google als Wear OS-Entwickler könnte es zur Herausforderung werden, beiden Displaygrößen gerecht zu werden. Das größere Display sollte sinnvoll genutzt werden, gleichzeitig aber die kleinere Variante nicht benachteiligt werden. Auch andere Smartwatch-Hersteller schaffen diesen Drahtseilakt, aber bei Google hat es aufgrund der Wear OS-Inhaberschaft eine ganz andere Bedeutung und wird entsprechend kritischer beäugt.

Problematisch könnte hingegen die Armband-Kompatibilität werden. Denn die austauschbaren Armbänder der Pixel Watch setzen auf einen runden Verschluss, der direkt an das Gehäuse anschließt. Es dürfte daher zu einer Herausforderung für die Ingenieure werden, die Größe und die Rundung des Verschlusses auch beim großen Modell zu unterstützen. Unterschiedliche Armbänder für unterschiedliche Smartwatch-Größen werden von den Nutzern eher nicht so gerne gesehen, sind aber möglicherweise nicht vermeidbar. Doch dann muss man sich fragen, warum sich Googles Ingenieure beim damaligen Entwurf der Armbänder keine Gedanken darüber gemacht haben bzw. dies beim finalen Design nicht berücksichtigt wurde.

Wir dürfen wirklich auf die ersten handfesten Leaks zur kommenden Pixel Watch 3 gespannt sein und werden einen genauen Blick darauf werfen, welche Vorteile Google sich vom größeren Display verspricht und wie es mit der Armband-Kompatibilität aussehen wird. Es ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung und schafft vorerst einen der größten Pixel Watch-Kritikpunkte aus der Welt. Wenn man es richtig macht…