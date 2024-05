Google drängt Nutzer zu Emojis: Viele Integrationen an unpassender Stelle – ignorieren unmöglich (Meinung)

Emojis sind ein fester Bestandteil der digitalen Kommunikation und dürfen in keinem Messenger oder Social Network fehlen, um Gefühlen und Reaktionen Ausdruck zu verleihen – aber wie sieht es darüber hinaus aus? Bei Google scheint man der Meinung zu sein, dass man gar nicht genug Emojis haben kann, denn in den letzten Monaten wurde sie geradezu exzessiv in Produkte integriert, wo man sie eigentlich gar nicht benötigen würde.



Emojis sind für viele Menschen nicht wegzudenken und so manch einer wird sich vielleicht freuen, dass die Palette an standardisierten UNICODE-Emojis Jahr für Jahr ausgebaut wird – was in den folgenden Monaten zur Erweiterung der Emoji-Auswahl aller wichtiger Plattformen führt. Auch Google ist seit Jahren vorn mit dabei und hat uns unter anderem die geschlechtsneutralen Emojis, Haarfarben, Hautfarben sowie mit Emoji-Kitchen eine nahezu endlose Auswahl an Bildchen beschert. Alles super, man muss es ja nicht nutzen.

Doch in jüngster Zeit belässt es Google nicht bei der Erweiterung der Emoji-Palette, sondern will die Bildchen noch breiter als bisher einsetzen – und das meiner ganz persönlichen Meinung nach an eher unpassenden Stellen: Begonnen hat es mit den übertriebenen Emoji-Animationen bei Google Messages, dann ging es weiter zu den Emoji-Reaktionen bei GMail und derzeit gipfelt es in den Audio-Emojis in der Telefon-App.

Vielleicht ist man einfach irgendwann „zu alt für den Scheiß“, wie es so schön heißt. Aber dass Google in diese Apps Funktionen integriert, die das Ganze schon sehr zweckentfremden, lässt sich kaum bestreiten. Bisher scheint es auch nicht so zu sein, dass sich diese neuen Emoji-Funktionen etabliert haben, eher im Gegenteil. Denn zumindest bei Google Messages lässt es sich schon wieder abschalten.









Die Emojis stören den normalen Ablauf

Ich hatte zu all diesen drei neuen Emoji-Stellen bereits eigene Artikel verfasst, in denen ich meiner subjektiven Meinung nach begründe, warum die Emojis nicht an diese Stelle gehören. Hier könnt ihr nachlesen wie die Emojis bei GMail stören, warum die Emojis bei Google Messages übertrieben sind und warum sich eine zentrale App wie Google Telefon eigentlich keine Emojis leisten kann. Das mag jeder anders sehen, aber dafür sind subjektive Einschätzungen ja da.

Gut möglich, dass Google den Einsatz von Emojis noch weiter verbreiten will, damit man sich ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Bereich schafft, der ja doch in der Kommunikation sehr relevant ist. Mit Emoji Kitchen hat man sich längst ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen und dafür gesorgt, dass man bei zusätzlichen Emojis kaum um Google-Plattformen herum kommt. Bei GMail, Telefon und Messages dürfte das in der Form aber eher nicht funktionieren.

Wir dürfen gespannt sein, ob noch weitere Apps folgen werden, in denen die Emojis nicht oder nur in dezenter Form zu finden sind. Vielleicht geht es aber auch in die andere Richtung und die hier angesprochenen Funktionen werden eines Tages langsam zurückgefahren und schlussendlich eingestellt.

