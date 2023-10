Emoji Kitchen: So könnt ihr jetzt direkt im Browser neue Emojis erstellen und versenden – kostenloser Generator

Googles Emoji-Designer sind offenbar nicht ganz ausgelastet, denn man hat vor einiger Zeit das Emoji Kitchen erdacht und sich unzählige Kombinationen ausgedacht, die stets aus zwei Bildchen bestehen. Bisher waren diese kombinierten Emojis nur über die Tastatur-App Gboard zugänglich, doch mit einer neuen Web-App besteht jetzt die Möglichkeit, sich diese komfortabel im Browser zusammenzuklicken.



Wir haben euch vor wenigen Tagen die Emoji Kitchen in der Google Websuche vorgestellt, mit dem sich die Emojis direkt in der Google-Websuche zusammenklicken und alternative Darstellungen abrufen lassen. Die neuen Emojis bestehen stets aus der Kombination zweier bekannter Bildchen, für die sich die Designer ein passendes Motiv überlegt haben. Doch während es bei Gboard und in der Websuche ein wenig unkomfortabel ist, hat sich eine von Emojipedia betriebene Seite eine bessere Variante überlegt.

Auf Emoji Kitchen.dev seht ihr sowohl am linken als auch am rechten Displayrand eine Auflistung von Emojis. Zur Verfügung stehen alle Emojis, die es bereits in die Designerküche geschafft haben. Wählt ihr links ein Emoji aus, seht ihr in der Mitte alle verfügbaren Mixes und am rechten Rand eine gefilterte Liste mit den Möglichkeiten. Wählt ihr ein zu kombinierendes Emoji in der rechten Auflistung aus, wird das neue Bildchen sehr groß gezeigt.

Die Bilder stammen direkt von den Google-Servern, sodass sie stets aktuell gehalten sind und Google wohl auch nicht gegen dieses Tool vorgehen wird. Schaut euch das einfach einmal an, denn so komfortabel wie auf dieser Seite inklusive der großen Vorschaubilder gab es das bisher noch nicht.