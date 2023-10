Android Auto: Infotainment-Plattform kann auch Videos abspielen; Google trollt Nutzer mit Rickrolling-Easteregg

Googles Infotainment-Plattform Android Auto erhält recht selten neue Features und beschränkt sich oftmals auf kleinere Veränderungen, aber dafür hat man sich zuletzt immer mehr externen Apps geöffnet. Vor einiger Zeit hatten die Entwickler aber auch noch Zeit für Späßchen und so gibt es schon seit längerem ein Easteregg in Android Auto, das erstmals und nach wie vor als einziges ein Video auf das Display im Auto bringt. Aber natürlich nicht irgendein Video…



Android Auto ist vor allem in den Bereichen Navigation, Assistenz sowie Musik stark aufgestellt – bei letztem unter anderem mit YouTube Music. Aus nachvollziehbaren Gründen könnt ihr dort allerdings nur Musik hören und keine Videos ansehen. Das gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nicht in Bewegung ist. Doch weil Ausnahmen bekanntlich die Regel bestätigen, hat man vor einiger Zeit eines der wohl kultigsten (wenn auch nicht unbedingt lustigstem) Späße im Web zu Android Auto gebracht. Ihr könnt euch RickRollen lassen:

Ein RickRoll besteht eigentlich daraus, dass man Nutzer möglichst neugierig macht und sie dann mit einem Link zum allseits bekannten Rick Astley-Video führt. Sinn und Zweck ist es, die Menschen auf eine falsche Fährte zu locken. Beim Android Auto-Team hat man allerdings eine Variante gewählt, bei der die Nutzer eher einer Anleitung folgen müssen und nicht eher zufällig darüber stolpern. Mit einer ganzen Reihe von Schritten (siehe Anleitung unten) wird plötzlich das Video zu Never gonna give you up in YouTube Music abgespielt.

Das ist nicht unbedingt originell, aber weil es das erste Mal ein Video auf Android Auto abspielt, dennoch etwas ganz Besonderes.









So könnt ihr euch RickRollen lassen

Führt die folgenden Schritte auf dem Smartphone aus: Öffnet Android Auto und wechselt in die Einstellungen Scrollt ganz nach unten und tippt 10x schnell nacheinander auf die Versionsnummer Tippt nun auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts und wechselt in die Entwicklereinstellungen (Developer Settings) Wählt dort „change Application Mode to Developer“ Führt die folgenden Schritte auf dem Fahrzeug-Display aus: Öffnet den App Drawer ud wählt die App „All car apps“ Dort scrollt ihr nun nach unten und tippt doppelt auf den Eintrag „UX Prototype“ Keep Rollin!

Na das war doch ganz einfach, oder? 🙂

Leider ist nicht bekannt, ob das ein Gag für Nutzer ist oder ob man sich damit eigentlich nur intern einen Scherz erlauben wollte und dies dann vergessen hat, aus den Entwicklereinstellungen wieder zu entfernen. Jedenfalls ist das schon seit gut zwei Jahren verfügbar und bei meinem letzten Test vor etwa einem Monat hat das noch immer funktioniert. Es sollte also nach wie vor vorhanden sein. Android Automotive kann übrigens offiziell Videos abspielen, doch zu Android Auto wird man das wohl nicht bringen.

