Google-Startseite bald völlig verändert? Diesen Schritt sollte man besser noch einmal überdenken (Meinung)

Die Google-Startseite gehört seit sehr vielen Jahren zu den meistbesuchten Webseiten im Internet und hält in den meisten Ländern die Spitzenposition. Änderungen auf der Startseite sind äußerst selten, doch schon bald könnte sich diese völlig verändert präsentieren und deutlich aufgebläht werden. Diesen Schritt hat man sich hoffentlich sehr gut überlegt, denn es steht im Gegensatz zu dem, was Google seit jeher ausgemacht hat.



Die Google-Startseite ist dafür bekannt, sehr aufgeräumt zu sein. Eine Suchleiste, zwei Buttons, das Google-Logo und einige an den Rändern platzierte Verknüpfungen – mehr braucht es gar nicht. Die Startseite ist auf das Wesentliche reduziert und hebt sich damit damals wie heute von den meisten anderen Startseiten der großen Plattformen ab. 1998 war die aufgeräumte Startseite fast schon revolutionär, denn Google ist in der Hochphase der überladenen Portale wie Yahoo!, Lycos und Co gestartet.

Zwar hat sich die Google-Startseite im Laufe von 25 Jahren mehrfach verändert, aber die Konzentration auf das Wesentliche hat man niemals aus den Augen verloren. Doch genau diese Beständigkeit ist nach einem Vierteljahrhundert wohl in ernsthafter Gefahr, denn vor wenigen Tagen hat man einen Testlauf offiziell bestätigt, der den Discover Feed und die ‚auf einen Blick‘-Sektion auf die Startseite bringen soll. Das ist keine neue Entwicklung, denn einen solchen Testlauf hat es schon Mitte 2022 gegeben. Damals mit einem anderen Konzept, aber den gleichen Inhalten.

Es ist daher davon auszugehen, dass Google schon recht lange an diesem Konzept arbeitet und eines Tages eine neue Startseite mit diesen zusätzlichen Inhalten präsentieren wird. Man lehnt sich vielleicht ein wenig an Bing an, das viele Jahre lang Schlagzeilen und ähnliche Inhalte auf der Startseite zeigte. Doch ausgerechnet jetzt, wo Bing dies entfernt hat, könnte Google so etwas einführen.









Sicherlich ist der Start des Discover Feed und von ‚auf einen Blick‘ für den Desktop begrüßenswert, denn es sind zwei sehr populäre

‚Android-Apps‘, aber vielleicht hätte man dafür einen anderen Platz oder eine alternative Umsetzung finden können. Denn die Startseite wird durch diese Inhalte nicht nur abgewertet und verliert den Fokus auf das Wesentliche, sondern widerspricht auch der damaligen Zielsetzung. Google-Gründer Larry Page sagte einmal, dass wir niemals Schlagzeilen, Wetter und Aktienkurse auf der Google-Startseite sehen werden. Doch genau diese dürfte es bald geben.

Zwar gibt es noch keine offizielle Ankündigung, aber ein sehr langer Testlauf sowie eine offizielle Bestätigung des Tests zeigt, dass man dem Ziel schon recht nahe ist. Eine plötzliche Ankündigung und Freischaltung ist daher jederzeit zu erwarten. Vor allem deswegen, weil man dies auf der mobilen Startseite schon vor längerer Zeit umgesetzt hat. Aber diese dürfte auch deutlich seltener besucht werden und unter Android ist es ohnehin oft nicht so einfach ersichtlich, ob man sich auf der Chrome-Startseite, im Discover Feed, im Suchen-Widget oder der Google-Startseite befindet.

Wenn man erst einmal zusätzliche Inhalte auf die Startseite gebracht und damit nach 25 Jahren das Eis gebrochen hat, wäre der Weg für weitere Integrationen nicht weit. Vielleicht wäre ein Comeback von iGoogle und das Festhalten an der aufgeräumten Startseite die bessere Idee…