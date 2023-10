Google-Startseite: Discover Feed und ‚auf einen Blick‘ kommen auf den Desktop – Test läuft (Screenshots)

Die Google-Startseite ist seit jeher sehr aufgeräumt und präsentiert sich mit nur wenigen Elementen in einem schlanken Design. Doch das könnte sich ändern, denn jetzt gibt es einen neuen Testlauf, mit dem eine Reihe von zusätzlichen Informationen sowie der gesamte Discover Feed auf der Desktop-Startseite platziert wurde. Der aktuelle Testlauf wurde von Google offiziell bestätigt, aber es ist bei weitem nicht der erste.



Die Google-Startseite besteht hauptsächlich aus dem Suchfeld, zwei Buttons sowie dem Google-Logo. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Elemente an den Rändern und Ecken, aber diese fallen absichtlich kaum auf und sind somit als Teil des Gesamtbilds zu vernachlässigen. Alles passt auf eine Bildschirmseite und das Scrollen ist nicht möglich. Mit diesem schlanken Design ist die Google-Startseite seit vielen Jahren die meistbesuchte Webseite im Internet.

Schon im Sommer letzten Jahres ist ein Testlauf mit Infoboxen aufgetaucht, bei dem man eine Reihe weiterer Elemente auf die Startseite bringen wollte. Diese war damals horizontal platziert und enthielt das Wetter, Aktienkurse, sowie eine Reihe von Schlagzeilen aus dem Discover Feed. Die Leiste war so platziert, dass die gesamte Startseite weiterhin nicht vertikal gescrollt werden kann und die Nutzer stattdessen seitwärts durch das Karussell scrollen können. Siehe obiger Screenshot.

Der damalige Testlauf war nur bei wenigen Nutzern zu sehen und ist längst wieder verschwunden. Doch in diesen Tagen zeigt sich bei immer mehr Nutzern in Indien eine alternative Startseite mit der gleichen Grundidee. Wir sehen erneut die Integration des Discover Feed und einiger Zusatzinformationen, die diesmal aber in zwei Spalten unter dem Suchfeld angeordnet sind und ein Weiterscrollen ermöglichen.









Google hat den Testlauf offiziell bestätigt, der schon recht final aussieht. Denn der Discover Feed hat damit eine ähnliche Form wie am Desktop und daneben kommt mit ‚at a glance‘ bzw. zu Deutsch ‚auf einen Blick‘ ein weiteres Produkt zum Einsatz, das längst am Smartphone etabliert ist und auch unter Wear OS genutzt werden kann. Würde man das heute für alle Nutzer freischalten, würden sich sicherlich mehr Nutzer zurechtfinden als beim damaligen Test.

Aktuell läuft der Testlauf nur in Indien, aber das kann recht schnell international ausgeweitet werden. Ich denke, dass die Marschrichtung damit bereits vorgegeben ist und wir über kurz oder lang zusätzliche Inhalte auf der Google-Startseite haben werden. Ob die Nutzer das dann wollen oder nicht, ist wiederum eine andere Frage und dürfte man damit herausfinden wollen. Denn immerhin wäre es nicht nur die größte Änderung auf der Startseite seit jeher (Hier die Historie der Startseite), sondern auch der Desktop-Start des Discover Feed und des ‚auf einen Blick‘-Widgets.

