Android: Google beschleunigt App-Installation – Play Store kann jetzt mehrere Apps parallel installieren

Der Google Play Store ist für viele Nutzer unter Android sicherlich die erste und auch mit Abstand wichtigste Anlaufstelle auf der Suche nach Apps sowie für App-Updates. Jetzt wird eine Verbesserung für die App-Installation ausgerollt, die man schon vor einigen Wochen erstmals angekündigt und seit längerer Zeit getestet hat. Das dürfte vor allem Nutzer freuen, die mit sehr vielen Apps hantieren oder häufiger recherchieren.



Der Google Play Store ist in puncto Installation und Updates sehr flexibel, denn nach dem Anstoßen des jeweiligen Prozesses kann der Store weiterhin genutzt oder auch verlassen werden. Natürlich lassen sich auch mehrere Installationen und Updates zugleich anstoßen, doch bisher war es so, dass diese Aufgaben in eine Warteschlange gepackt wurden, die nacheinander abgearbeitet wurde. Vor vielen Jahren war es so, dass zumindest der Download parallel erfolgen konnte und genau das scheint man jetzt endlich wieder in den Play Store zurückzuholen.

Schon vor zwei Monaten hatten wir über die angekündigte Neuerung berichtet und jetzt ist diese offenbar für viele Nutzer verfügbar. Werden in schneller Folge zwei Apps zur Installation ausgewählt, ist sowohl im Play Store als auch auf dem Homescreen ersichtlich, dass diese parallel zueinander installiert werden. Derzeit funktioniert das nur mit zwei Apps, denn sobald eine dritte oder noch mehr Installationsanforderungen dazukommen, müssen diese wieder warten, bis ein Platz frei wird

Dadurch, dass es derzeit nur für zwei Apps parallel angeboten wird, hat man es vorerst auch nur für Neuinstallationen freigeschaltet und noch nicht für App-Updates. Dabei wären es gerade diese, bei denen gut und gerne einmal eine zweistellige Anzahl an Downloads anstehen würde. Ob eine parallele Installation tatsächlich schneller abläuft als eine nacheinander abgearbeitete Installation oder das Ganze nur eine gefühlte Wirkung hat, wird sich zeigen.

