Android: Google beschleunigt App-Installation – Play Store kann jetzt mehrere Apps auf einmal installieren

Der Google Play Store ist unter Android die erste und mit Abstand wichtigste Anlaufstelle auf der Suche nach Apps sowie für App-Updates. Jetzt hat man eine kleine Verbesserung angekündigt, die die Wartezeit auf die Installation oder Aktualisierung etwas verkürzen kann. Das dürfte vor allem Nutzer freuen, die mit sehr vielen Apps hantieren oder häufiger recherchieren.



Der Google Play Store ist in puncto Installation und Updates sehr flexibel, denn nach dem Anstoßen des jeweiligen Prozesses kann der Store weiterhin genutzt werden. Es lassen sich auch mehrere Installationen und Updates zugleich anstoßen, wobei jede App in der Warteschlange landet, die nach und nach abgearbeitet wird. Vor vielen Jahren war es so, dass zumindest der Download parallel erfolgen konnte und genau das scheint man jetzt wieder zurückholen zu wollen.

Google Play Store, Version 39.9 (26.02.2024) [Smartphone] Es können jetzt mehrere wichtige Apps auf einmal installiert werden.

Mit der Version 39.9 des Google Play Store sollen sich mehrere wichtige Apps auf einmal installieren lassen. Es ist also nicht nur der Download gemeint, sondern offenbar auch der Installationsvorgang. Unklar bleibt allerdings, was „wichtige Apps“ bedeutet und wie diese eingestuft werden. In der englischen Kurzankündigung ist die Rede von „a collection of essential apps“. Bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze im Laufe der nächsten Tage zeigt.

Ob eine parallele Installation tatsächlich schneller abläuft als eine nacheinander abgearbeitete Installation oder das Ganze nur eine gefühlte Wirkung hat, wird sich zeigen.

[Google System Updates]