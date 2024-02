Google & Reddit: Enge Kooperation soll Reddit-Inhalte in die Google-Produkte bringen + neue KI-Partnerschaft

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Google und Reddit eine KI-Partnerschaft eingegangen sind, in deren Rahmen die Diskussionsplattform etwa 60 Millionen Dollar von Google für einen offiziellen Datenzugang erhält. Wie jetzt aus einer offiziellen Ankündigung hervorgeht, ist das aber nur Teil einer längerfristigen und größeren Zusammenarbeit. Denn Google und Reddit kooperieren auch in anderen Bereichen.



Zwischen Google als Suchmaschine und Reddit als eine der weltweit meistbesuchten Webseiten gibt es einige Verbindungen, die man bei Google als „langjährige Partnerschaft“ bezeichnet und nun deutlich ausgebaut werden soll. Zum einen zahlt Google 60 Millionen Dollar für KI-Trainingsdaten und zum anderen gibt es eine technische Zusammenarbeit sowie eine gemeinsame Entwicklung neuer Produkte:

Zunächst freuen wir uns, eine neue Cloud-Partnerschaft bekannt zu geben, die es Reddit ermöglicht, neue KI-gestützte Funktionen mithilfe von Vertex AI zu integrieren. Reddit beabsichtigt, Vertex AI zu nutzen, um die Suche und andere Funktionen auf der Reddit-Plattform zu verbessern.

Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, dass Menschen zunehmend Google nutzen, um auf Reddit nach hilfreichen Inhalten zu suchen, um Produktempfehlungen, Reisetipps und vieles mehr zu finden. Wir wissen, dass die Leute diese Informationen nützlich finden , deshalb entwickeln wir Möglichkeiten, um den Zugriff in allen Google-Produkten noch einfacher zu machen. Diese Partnerschaft wird eine inhaltsorientiertere Darstellung von Reddit-Informationen ermöglichen, wodurch unsere Produkte für unsere Benutzer hilfreicher werden und die Teilnahme an Reddit-Communitys und -Konversationen einfacher wird.

Wir freuen uns auf die Zukunft dieser Partnerschaft und darauf, den Menschen den Zugriff auf die einzigartig hilfreichen Inhalte von Reddit für ihr und unser eigenes Produkt zu erleichtern und davon zu profitieren.

Ich lese aus diesen Zeilen heraus, dass Reddit in irgendeiner Form in die Google-Dienste integriert werden soll – konkret wird es aber nicht. Gut möglich, dass es eine Umschreibung dafür ist, dass die durch Reddit trainierte Gemini-KI zum Einsatz kommen soll. Genaueres erfahren wir sicherlich in den nächsten Monaten.

