Künstliche Intelligenz: Google setzt auf Reddit-Inhalte – zahlt 60 Millionen Dollar für KI-Trainingsdaten

Google macht rund um die Künstliche Intelligenz derzeit sehr große Schritte, die natürlich nicht nur an der Oberfläche stattfinden müssen, sondern auch an der Basis: Jetzt hat Google mit Reddit einen neuen Datenlieferanten gefunden, der ohne Frage über einen sehr großen Erfahrungsschatz verfügt und somit den Umfang von Gemini und Co erweitern soll. Das lässt man sich einiges kosten.



Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Plattform Reddit – inoffiziell gerne als „die Startseite des Internet“ bezeichnet – einen Deal in Höhe von 60 Millionen Dollar mit einem KI-Unternehmen abgeschlossen hat. Details nannte man nicht und die erste Vermutung lag bei OpenAI / Microsoft, aber es war dann doch ein anderer Partner. Denn wie gestern bekannt und mittlerweile von Google bestätigt wurde, haben Google und Reddit eine umfassende Partnerschaft gestartet, die unter anderem die Verwendung der Nutzerbeiträge für die KI vorsieht.

Ohne Frage ist Reddit eine sehr hilfreiche und manchmal auch lehrreiche Plattform, aber auch dort hat man große Probleme mit Spam, Trollen oder eher minderwertigen Inhalten – die Definition davon überlasse ich euch selbst. Es bleibt daher zu hoffen, dass Googles KI-Algorithmen zwischen diesen unterscheiden können und die Datenbasis von Reddit für hilfreiche Antworten zum Einsatz kommt. Die Kooperation geht weit darüber hinaus, aber aus Nutzersicht ist das erst einmal die wichtigste Entwicklung.

Schon in der Vergangenheit dürften Reddit-Inhalte für die Google-KI zum Einsatz gekommen sein, denn über die Websuche verfügt Google ohnehin über alle Inhalte. Auch wenn der Deal technisch im Hintergrund vieles ändert und Google Rechtssicherheit gibt, dürfte sich daher inhaltlich zunächst gar nicht so viel ändern.

