Google Gemini: Großes Update bringt Integrationen in die Google-Apps – ersetzt die Duet AI-Features

Google gibt bei Gemini weiter Gas und rollt nun eine ganze Reihe von Integrationen aus, die man bei der vorherigen Ankündigung vor einigen Tagen bereits in Aussicht gestellt hat: Gemini ist jetzt in der Advanced-Funktion in vielen weiteren Google-Apps von GMail über Docs bis Sheets integriert. Der aktuelle Rollout löst die bisherigen KI-Funktionen ab, die als „Duet AI“ für Workspace-Nutzer angeboten wurden.



Schon beim Start von Gemini Advanced vor knapp zwei Wochen hat Google tiefere Integrationen in die Office-Apps angekündigt und jetzt rollt man es für alle Workspace-Nutzer aus – sowohl für die Business-Konten als auch für Privatnutzer. Die schon seit einiger Zeit angebotenen Funktionen wie etwa GMails „Help me write“ für das Verfassen von E-Mails oder Antworten, die intelligente Zusammenfassung, umfangreiche Dokumenthilfen in Docs oder visuelle Anpassungen in Google Meet werden nun als Gemini-Features angeboten.

Hauptsächlich handelt es sich bei dem Rollout um ein Rebranding vom bisher genutzten „Duet AI“ in Gemini, aber es dürften auch neue Funktionen dazugestoßen sein bzw. die Apps in Kürze mit weiteren Möglichkeiten versorgt werden. Wir werden uns das Ganze in den nächsten Tagen genauer ansehen und darüber berichten, wie sich Gemini als intelligenter Assistent innerhalb der Workspace-Anwendungen in Stellung bringt.

Alle Funktionen stehen vorerst nur in Gemini Advanced zur Verfügung, das per Google One-Abo abonniert werden kann. Die Überschneidungen von Google One und Google Workspace werden damit deutlicher. Ein weiterer Schritt in die Richtung, dass Google die Nutzer für neue Funktionen zur Kasse bittet.

Aktuelle Gemini-News

» Gemini Premium & Gemini Enterprise: Google startet in Kürze neue Pakete für Workspace-Nutzer (Leak)

» Google Gemini: Neue Premium-Funktion für Entwickler kommt – Python-Code direkt ausführen (Leak)

» Gemma: Google kündigt offenes KI-Modell auf Basis von Gemini an – gleiche Technologie kostenlos nutzen

[9to5Google]