Die allermeisten Nutzer dürften dauerhaft in ihrem Google-Konto eingeloggt sein und daher die Google Login-Seite eher selten zu Gesicht bekommen, zumindest in der vollen Variante. Vor wenigen Tagen hat man die Nutzer über ein kommendes neues Design dieser Seite informiert und jetzt hat man es offiziell angekündigt: Der Rollout der neuen aufgeräumteren Version beginnt ab sofort für alle Geräte und Plattformen.



Auch wenn die Google Login-Seite nicht ganz so häufig benötigt wird, dürften viele Nutzer deren Design kennen. Weil gerade die Eingabe von Zugangsdaten ein sicherheitskritisches Thema ist und die Nutzer mittlerweile darauf sensibilisiert sind, hat Google bereits vorab ein Redesign angekündigt. Seit gestern Abend wird dieses für die ersten Nutzer ausgerollt und soll bis Ende nächster Woche bei allen Nutzern ankommen.

Ihr seht das neue Design auf obigem Screenshot und unten eingebunden einen kleinen Vergleich. Es zeigt sich, dass man statt auf einer bisher eher gestapelten Anordnung nun auf ein breites Design setzt – das gilt zumindest für den Desktop. Das Google-Icon sowie der Login-Titel und die Kurzbeschreibung stehen abseits vom eigentlichen Loginfeld. In der mobilen Ansicht gleicht sich das wieder ein wenig aus, denn am Smartphone ist natürlich kein Platz für diese Platzierung, aber auch dort hebt es sich ein wenig ab.

Der größte Unterschied ist sicherlich, dass man statt dem Google-Schriftzug jetzt nur noch das bunte G zeigt. Ob das eine gute Idee ist, müssen Designer und Sicherheitsexperten bewerten. Auf folgender Vergleichsgrafik könnt ihr die weiteren groben Veränderungen sehen: Die Inhalte sind nicht zentriert und die Buttons nun wieder abgerundet.









Was bleibt gleich?

Der Anmeldevorgang hat sich nicht geändert. Sie geben dieselben Informationen ein wie immer, also beispielsweise E-Mail-Adresse und Passwort.

Mit Ihrem Konto melden Sie sich wie bisher geschützt in den Google-Diensten an. Warum wurde die Seite geändert?

Die neue Anmeldeseite hat ein besseres Layout für alle Bildschirmtypen, einschließlich großer und breiter Bildschirme. Die Anmeldeseite wird an die Bildschirmgröße angepasst.

Google gibt an, dass sich funktionell nichts geändert hat. Aber das muss nicht so bleiben, denn vielleicht wird man sich mit diesem neuen Design auch Möglichkeiten geschaffen haben, größere Änderungen vorzunehmen. Ich denke da an einen weiteren Push für Passkeys, einen schnelleren Kontowechsel mit mehreren Identitäten und Ähnlichem.

