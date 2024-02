Pixel Fold 2: Das ist Googles neues Foldable – zweite Generation bringt größere Änderungen (Galerie + Video)

Google wird in diesem Jahr mit dem Pixel Fold 2 die zweite Generation des eigenen Foldables vorstellen, die vor einigen Tagen erstmals geleakt wurde und sich jetzt auf vielen neuen Bildern zeigt. Auf Basis von geleakten CAD-Daten gibt es nun viele Renderbilder des kommenden Smartphones, die das bisher kursierende Design bestätigen, was so manchem interessierten Nutzer nicht gefallen dürfte. Vor allem der Kamerablock ist auffällig.



Mit dem Pixel Fold 2 wird Google in diesem Jahr in die zweite Generation starten und damit als nach-wie-vor-Neueinsteiger sein Glück auf dem Foldable-Markt versuchen. Dass die Änderungen schon bei der zweiten Generation so groß ausfallen, ist zwar eine Überraschung, aber vielleicht dennoch notwendig, um sich von der Konkurrenz und dem bisher glücklosen Vorgänger abzuheben. Ein neuer Leak liefert uns jetzt viel Bildmaterial zum neuen Smartphone.

Schon vor einigen Tagen ist ein vermeintlich echtes Foto vom Pixel Fold 2 aufgetaucht, das die drei wichtigsten äußerlichen Veränderungen schon vorweggenommen hat. Diese sind nun bestätigt: Das Smartphone wird deutlich in der Größe wachsen, was allerdings nur für Länge und Breite gilt, aber nicht für die Stärke des Geräts. Die zweite Auffälligkeit ist, dass das Scharnier zumindest auf diesen Bildern (und auch auf dem vorherigen Leak) in der Gerätefarbe gehalten ist und damit nicht mehr wie bisher regelrecht betont wird.

Die wichtigste Änderung ist aber die, über die wohl am meisten diskutiert werden wird: Google verabschiedet sich von der Pixel-typischen Kameraleiste und setzt stattdessen auf einen Block. Das allein wäre im Pixel-Universum schon kontrovers genug, doch auch über die enorme Stärke und das Herausstehen des Kamerablocks wird sicherlich noch zu reden sein. Ich bin persönlich absolut kein Fan von Kamerablöcken, aber das toppt wirklich vieles … Schaut euch einmal die folgenden Aufnahmen an.

















Ich denke, mit diesen Bildern haben wir nun alle einen guten ersten Eindruck vom kommenden Pixel Fold 2. Im Kamerabereich soll es übrigens so sein, dass weiterhin nur drei Kamerasensoren verbaut sind, während das vierte „Loch“ wohl nur eine Reihe von Sensoren enthalten soll. Über deren Aufgabe ist bisher allerdings nichts bekannt. Es dürfte wohl eine wichtige Funktion sein, wenn man dafür die ikonische Kameraleiste opfert.

Das Außendisplay soll beim Pixel Fold 2 eine Größe von 6,4 Zoll haben. Rechnet man die abgerundeten Ecken mit ein, sind es sogar 6,6 Zoll. Auch das Innendisplay ist gewaltig, denn dort kommt man auf 7,9 Zoll und übertrifft somit auch so manches kleine Tablet. Weitere technische Daten des Pixel Fold 2 findet ihr in Kürze hier im Blog sowie für die handfesten Details in unserer Pixel Fold 2-Übersicht.

