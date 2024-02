Pixel Fold 2: Viele Infos zum neuen Google-Foldable – neuer Leak verrät die wichtigsten Spezifikationen

Es gibt umfangreiche neue Leaks rund um das Pixel Fold 2. Wir haben euch bereits viele Bilder und ein Pixel Fold 2-Video gezeigt und jetzt schauen wir uns die geleakten technischen Daten an, die das neue Foldable auszeichnen sollen. Google legt bei den Spezifikationen im Vergleich zum Vorgänger an einigen Stellen nach – und das nicht nur bei der Größe der Displays.



Google wird in diesem Jahr das Pixel Fold 2 vorstellen, das zwar noch einige Monate entfernt sein soll, aber jetzt dennoch in einem umfangreichen Leak aufgetaucht ist. Wir haben euch bereits alle Bilder zum Pixel Fold 2 gezeigt und nun wollen wir uns die erwarteten Spezifikationen anschauen. Einiges war bereits bekannt, anderes kam nun frisch dazu. Darunter auch die wohl finalen Displaymaße.

Mit ganzen 6,6 Zoll ist das Smartphone schon im Normalzustand (zusammengeklappt) recht groß und wenn das Gerät aufgeklappt wird, kommen ganze 8,1 Zoll zum Vorschein. Dennoch soll das Foldable mit gerade einmal 5,2mm aufgeklappt sowie 10,5mm zugeklappt sehr dünn sein – da ist der wirklich große Kamerabuckel allerdings nicht mitgerechnet. Entgegen der Erwartungen soll das Pixel Fold 2 wohl nur drei Kameras mitbringen und die vierte Kameraaussparung für einen bisher nicht bekannten Sensor nutzen.

In der folgenden Auflistung findet ihr alle bisher bekannten Spezifikationen zum Pixel Fold 2, von dem wir mittlerweile ein recht klares Gesamtbild haben. Zwei große Fragen werden noch den Akku und natürlich die Preisgestaltung betreffen. Das sind allerdings Details, die meist erst etwas später aus zuverlässiger Quelle durchsickern.









Spezifikationen

Produktname (voraussichtlich): Google Pixel Fold 2

Interne Bezeichnung: comet

SoC: Tensor G4

Speicher: 256 GB mit UFS 4.0

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Außendisplay: 6,4 Zoll; 6,6 Zoll mit abgerundeten Ecken

Innendisplay: 7,9 Zoll; 8,1 Zoll mit abgerundeten Ecken

Abmessungen aufgeklappt: 155.2 x 150.2 x 5.27 mm

Abmessungen zugeklappt: 155.2 x 77.1 x 10.54 mm

Kameras: Drei Kameras (Hauptkamera, Ultrawide, Telephoto + ein unbekannter Sensor)

Frontkamera: Innen und Außen unter dem Display

Die Leaker sprechen übrigens davon, dass Google das Pixel Fold 2 im Rahmen der Google I/O am 27. Juni 2024 vorstellen wird. Das halte ich allerdings aus gleich zwei Gründen für unwahrscheinlich: Das Pixel Fold 2 wird vom Tensor G4 angetrieben, der nach allem was bekannt ist nicht vor Oktober 2024 in den Pixel 9-Smartphones Premiere feiern wird. Das zweite wäre das späte Datum der Google I/O, die seit 16 Jahren stets im Mai stattfindet (mit einer einzigen Ausnahme im Jahr 2012). Dennoch soll die Info hier nicht unterschlagen werden, vielleicht ist etwas dran.

» Das ist das Pixel Fold 2 – alle Bilder

[SmartPrix]