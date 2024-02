Viele Nutzer sind mittlerweile darauf sensibilisiert, im Internet wachsam zu sein und ihre Zugangsdaten zu wichtigen Diensten nicht gedankenlos in jedes gezeigte Formular einzugeben. Aus diesem Grund macht Google nun eine interessante Vorankündigung, die viele Nutzer in diesen Tagen gezeigt bekommen: Die Login-Seite für das Google-Konto soll bald mit einem modernen Design aufgefrischt werden und somit anders aussehen.



Googles Designer sind in diesen Tagen wieder fleißig und arbeiten möglicherweise an einer größeren Anpassung des gesamten Google-Designs. Denn nachdem gestern Abend schon recht überraschend ein neues Google Icon-Logo aufgetaucht ist, hat man jetzt offiziell ein neues Design für die Login-Seite in Aussicht gestellt. Am oberen Rand des Logins werden Nutzer darauf hingewiesen, dass sich das Design der Seite bald ändern wird.

Die Login-Seite soll moderner gestaltet werden, sowohl in puncto Design als auch der Nutzbarkeit. Details abseits dieses kurzen Satzes gibt es bisher noch nicht. Vielleicht geht man in puncto Funktionalität noch etwas stärker in die Richtung, sich langsam aber sicher vom Passwort zu verabschieden und stattdessen die Passkeys in den Vordergrund zu stellen. Design-technisch muss man gar nicht erst spekulieren, denn bisher haben wir noch zu wenig von der 2024er-Modernisierung gesehen.

Wichtig für alle Nutzer: Das Design des Google-Logins wird sich verändern und ihr solltet auch weiterhin stets darauf achten, eure Logindaten nur auf google.com / google.de / google.at / google.ch einzugeben. Im besten Fall natürlich mit der Bestätigung in zwei Schritten sowie per Passkey.

» Die neue Google-Ära beginnt: Gemini-Ankündigung zeigt ein neues Google-Logo mit Farbverlauf (Video)

[AndroidPolice]