Gemini & Google Assistant: Die Smart Home-Steuerung ist nur noch per Sprachbefehl möglich (Screenshots)

Die gestern gestartete Gemini-App für Android bringt nicht nur den KI-ChatBot auf die Android-Smartphones, sondern kann auf diesen auf Wunsch auch den Google Assistant nahezu vollständig ersetzen. Möglich wird das durch eine Assistant-Integration in Gemini, die wohl noch mit der heißen Nadel gestrickt ist und eine merkwürdige Einschränkung mit sich bringt. Zwar nicht störend, aber merkwürdig.



Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die Google Assistant-Integration in die Gemini-App vollständig in Gemini aufgehen wird, denn Google hat bereits den geplanten funktionalen Ausbau von Gemini angekündigt, um zukünftig alle wichtigen Assistant-Funktionen unterstützen zu können. Eines der wichtigsten Assistant-Features ist sicherlich die Smart Home-Kontrolle, die auf Geräten wie Smart Speakern immerhin zur Kernfunktion gehört und auch auf dem Smartphone/Tablet sehr wichtig ist.

Doch wie sich jetzt zeigt, macht es bei Gemini einen sehr großen Unterschied, ob Befehle per Sprache oder per Text vermittelt werden. Denn wer per Texteingabe das Licht ausschalten möchte, bekommt von Gemini nur die Antwort, dass das noch nicht möglich ist. Wird hingegen dieselbe Aufforderung per Sprache diktiert, wohlgemerkt ebenfalls in der Gemini-App, meldet sich der Google Assistant und setzt den Befehl wie gewohnt um.

Es zeigt sich, dass das Zusammenspiel von Gemini und Assistant problematisch werden kann und sicherlich auch in Zukunft Schnittpunkte haben wird, bei denen sich die beiden Apps nicht einigen können, wer den Befehl annehmen soll. Über kurz oder lang wird es auf Gemini hinauslaufen, dass dann hoffentlich ohne weitere Zwischenfrage die Aufforderung an das Assistant-Ökosystem weiterleitet. An der Nutzung der Google Home-App ändert sich durch Gemini vorerst nichts.

