Gemini Update: Das sind die wichtigsten Neuerungen laut Googles Changelog (Bard, Advanced & Android-App)

Für Android-Geräte kannst du die Gemini App aus dem Google Play Store herunterladen. Auf iOS-Geräten erfolgt der Zugriff auf Germini über die Google App.

Die Gemini-App wird auf ausgewählten Geräten in den USA eingeführt, zuerst auf Englisch. Die App wird in den nächsten Tagen auf Japanisch, Koreanisch und Englisch weltweit verfügbar sein, mit Ausnahme von Ländern des europäischen Wirtschaftsraums und zugehörigen Gebieten, des Vereinigten Königreichs und der Schweiz. Weitere Länder und Sprachen folgen in Kürze.