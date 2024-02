Android 15: Google will Smartphone-Nutzung erleichtern – neue ‚easy pre-set‘-Oberfläche kommt (Teardown)

Android-Smartphones sind bei allen Nutzergruppen im Einsatz, wobei alle Altersklassen vertreten sind und natürlich weniger technikaffine Menschen die Geräte nutzen. Mit Android 15 dürfte Google einen neuen Modus einführen, der sich hauptsächlich an ältere Menschen richtet und es ihnen vereinfachen soll, ein Smartphone zu nutzen. Das Ganze nennt sich „easy pre-set“ und zeigt sich in einem ersten Teardown.



Zwar ist die Nutzung von Android recht intuitiv, aber dennoch kann ein Smartphone manche Nutzergruppen vor Herausforderungen stellen, wobei sicherlich vor allem ältere Generationen genannt werden müssen, die nicht mit diesen Technologien aufgewachsen sind. Genau für diese arbeitet Google an einem „easy pre-set“ Modus, der die Nutzung noch stärker vereinfachen soll. Ein aktueller Teardown von Android 14 QPR3 brachte folgenden Screenshot sowie die folgenden beschreibenden Infotexte hervor.

Quick access

Easy pre-set optimizes for improved readability and ease of navigation

Easy pre-set improves readability by enlarging icons and text, adding contrast and bold, and adding navigation buttons to the bottom of the screen.