Google Gemini: Die Android-App startet schon nächste Woche in vielen Ländern; EU-Nutzer müssen wohl warten

Google hat gestern Nachmittag die Gemini Android-App vorgestellt, die die Dienste des KI-ChatBot auf das Smartphone bringen soll und dort optional auch den Google Assistant ersetzen kann. Auf Screenshots und ersten Testberichten zeigt sich, dass die App recht solide ist und wohl gute Arbeit darin leistet, den gewohnten „Assistant-Workflow“ mit der Intelligenz von Gemini zu kombinieren. Dementsprechend groß ist das Interesse.

Doch schon in der Ankündigung hatte Google die Euphorie gebremst, denn die App steht zuerst für US-Nutzer in englischer Sprache zur Verfügung – das kennt man schon von vielen anderen Google-Launches. In der Ankündigung heißt es, dass man schon bald in weiteren Regionen starten will, nannte aber keinen konkreten Zeitraum. Das hat man nun nachgeholt und weiß zu überraschen – sowohl positiv als auch negativ. Denn der Start in weiteren Regionen soll schon am Montag erfolgen. Konkret startet man am Montag in Asia-Pacific, Lateinamerika, Kanada und Afrika.

Aufmerksame Leser werden bemerkt haben, dass Europa bzw. die EU fehlt. Es ist daher davon auszugehen, dass die Gemini-App hierzulande noch mehrere Wochen auf sich warten lässt. Aufgrund der strengeren Datenschutzregeln im EU-Raum hat es schon für den Bard-Start im Großteil Europas etwas länger gedauert. Wie sich die Gemini-App nun konkret von der Webversion und dem Assistant darin unterscheidet, dass man es in der EU noch zurückhalten muss, erschließt sich mir nicht.









Das kann die neue Gemini-App

Diese offizielle App ist kostenlos. Gemini bietet Ihnen direkten Zugriff auf die beste Familie von KI-Modellen von Google auf Ihrem Telefon, sodass Sie: – Holen Sie sich Hilfe beim Schreiben, Brainstorming, Lernen und mehr

– Fassen Sie die Informationen zusammen und finden Sie sie in Gmail oder Google Drive

– Generieren Sie Bilder im Handumdrehen

– Nutzen Sie Text, Sprache, Fotos und Ihre Kamera, um auf neue Weise Hilfe zu erhalten

– Sagen Sie „Hey Google“, um Gemini um Hilfe zu bitten, was auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt wird

– Planen Sie mit Google Maps und Google Flights Wenn Sie sich anmelden, wird Gemini Ihr primärer Assistent von Google und unterstützt Sie bei vielen Ihrer Lieblingsaktionen in Google Assistant. Auch wenn einige Aktionen nicht sofort funktionieren, arbeiten wir daran, bald weitere zu unterstützen.

Über diverse Tricks wie Länderumstellungen und ein VPN soll die Gemini-App wohl auch hierzulande nutzbar sein, empfehlen würde ich das aber wirklich nur für Bastler und nicht für die Masse der Nutzer.

