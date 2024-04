Viele neue Google-Produkte: Diese Geräte sollten schon in Kürze vorgestellt werden (Pixel, Chromecast & mehr)

In etwas mehr als zwei Wochen startet die Entwicklerkonferenz Google I/O, die uns auch in diesem Jahr ziemlich sicher nicht nur eine ganze Reihe von Ankündigungen und Ausblicken rund um die Google-Apps und Plattformen bringen wird, sondern auch neue Hardware. In den letzten Tagen gab es viele Leaks rund um die kommenden Produkte, sodass wir mittlerweile recht genau wissen, was uns am 14. Mai erwartet.



Es ist bald Mai und bisher hat Google in diesem Jahr noch keine neue Hardware auf den Markt gebracht, aber das wird sich in Kürze schlagartig ändern. Denn nachdem wir zuerst nur auf das Pixel 8a gehofft hatten, dessen Budget-Linie seit jeher für Mai gesetzt ist, kamen in den letzten Tagen plötzlich viele weitere Geräte dazu. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über alle Produkte, die Google mutmaßlich auf der I/O oder vielleicht auch schon kurz davor präsentieren wird.

Pixel 8a

Das Pixel 8a ist als neues Produkt seit jeher gesetzt, denn Google stellt bis auf eine Ausnahme die Budget-Smartphones stets im Mai vor und damit möglichst weit entfernt vom jeweiligen großen Bruder sowie dem Nachfolger des großen Bruders. Wir haben euch erst gestern alle Informationen zum Pixel 8a zusammengefasst, die längst Hand und Fuß haben und sehr verlässlich sind. Es gibt sehr viel Bildmaterial, alle Spezifikationen, die Preisgestaltung und mehr.

Schaut einfach mal, ob euch das Pixel 8a zusagt. Es ist gut möglich, dass es sich um das vorerst letzte Budget-Smartphone handelt, denn viele Leaks deuten darauf hin, dass es kein Pixel 9a geben wird. Stattdessen eine Art Lite-Version des Pixel 9, die vielleicht schon im Oktober präsentiert wird.

Pixel Tablet (2)

Das erste Pixel Tablet wurde im Mai 2023 vorgestellt, sodass es recht wahrscheinlich ist, dass wir in diesem Jahr einen Nachfolger erhalten. Das ist auch tatsächlich der Fall, allerdings kann man sich nach aktuellen Infos darum streiten, ob es sich tatsächlich um einen Nachfolger handelt. Denn Google soll das exakt gleiche Tablet noch einmal auf den Markt bringen, es diesmal aber auch separat ohne Standfuß anbieten. Damit sinkt natürlich auch der Preis.

Statt dem Standfuß werden Nutzer die Möglichkeit haben, einen Eingabestift sowie eine Tastatur separat zu erwerben. Damit erhält das Pixel Tablet eine ganz neue Richtung, die trotz gleicher Hardware vielleicht dennoch als Update zu werten ist.

Nest Hub Max

Wenn man schon einmal dabei ist, bereits bekannte Geräte noch einmal auf den Markt zu bringen, dann springt auch das Nest-Team gerne auf. Denn wie kürzlich bekannt wurde, soll ein neues Nest Hub Max auf den Markt kommen. Zwar gibt es noch keine Spezifikationen, doch es gibt einige Dinge, die vermuten lassen, dass es sich dabei um dasselbe Gerät handelt: Man bleibt beim Namen „Nest Hub Max“. Es kommt die Google Assistant-Plattform zum Einsatz und auch die Abmessungen sowie der Funktionsumfang sollen gleich bleiben.

Gut möglich, dass das neue alte Nest Hub Max die Schwäche des Pixel Tablet ausgleichen soll, mit dem man eigentlich den Smart Display-Markt in Angriff nehmen wollte.

Nest Audio

Das Nest-Team soll nicht nur das Smart Display noch einmal auf den Markt bringen, sondern auch beim Nest Audio noch einmal nachlegen. Der Smart Speaker soll ebenfalls noch einmal neu auf den Markt kommen, wohl mit gleichem Namen, gleichem Design und auch dem Google Assistant.

Chromecast 4K

Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass Google einen neuen Chromecast in der Entwicklung hat, doch bis es zur Vorstellung hat es schon jetzt deutlich länger gedauert, als wir erwartet hätten. In Kürze soll es endlich soweit sein, denn mehrere neue Leaks haben uns alle Details zum Dongle sowie der dazugehörigen magischen Fernbedienung verraten. Es wird sich um ein 4K-Nachfolger handeln, der sich auch durch KI von seinen Vorgängern abheben dürfte.

Pixel Watch 2a

Die nächste Pixel Watch steht eigentlich erst für Oktober auf dem Programm, aber dennoch soll Google wohl in Kürze eine neue Smartwatch auf den Markt bringen. Dabei könnte es sich sowohl aufgrund der Richtung der Leaks als auch dem Zeitpunkt des Erscheinens um eine günstigere Version der zweiten Pixel Watch-Generation handeln. Die Chancen stehen recht gut, dass es eine Pixel Watch 2a wird.

