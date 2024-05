Pixel-Aktionen bei Amazon: Neue Angebote und Rabatte auf Pixel 8a, Tablet, Fitbit, Chromecast im Google Store

Beim Onlinehändler Amazon findet sich mittlerweile ein großes Portfolio an Google-Produkten, die nicht über einen Drittanbieter verkauft werden, sondern direkt von Amazon vertrieben werden – mit allen dazugehörigen Vorteilen. Jetzt gibt es im deutschen Google Store bei Amazon wieder viele neue Aktionen rund um die aktuellen Pixel-Smartphones, das Pixel Tablet und natürlich auch die Pixel Watch, die Nest-Produkte und mehr. Schaut mal vorbei, ob ihr eine interessante Aktion mitnehmen könnt.



Die Zeiten, in denen es nur sehr wenige Google-Produkte bei Amazon gibt und diese dann auch noch von Drittanbietern vertrieben werden, sind längst vorüber. Seit einiger Zeit betreibt Google bzw. rein organisatorisch Amazon, sogar einen eigenen Onlineshop beim Onlinehändler, in dem ihr das gesamte Portfolio finden und natürlich auch die Aktionen übersichtlich aufgelistet abrufen könnt. Schaut einfach mal im Google Brand Store bei Amazon vorbei, der dem Google Store in nichts nachsteht, aber dafür die üblichen Amazon-Vorteile bietet.

Jetzt gibt es wieder eine Reihe von lohnenswerten Aktionen rund um die Pixel-Smartphones der aktuellen Generationen, natürlich auch die Angebote rund um das neue Pixel 8a und das neue Pixel Tablet, aber auch Rabatt auf Fitbit, die Nest Smart Home-Produkte und einiges mehr. Ihr findet aber auch Bundle-Angebote, mit denen ihr beim Kauf mehrere Geräte noch etwas mehr sparen könnt. Erwähnenswert ist sicherlich auch das neue Pixel Tablet mit Gratis Pixel Buds.

Insgesamt sind die Aktionen attraktiver als im Google-eigenen Store, sodass viele Nutzer sicherlich aus mehreren Gründen Amazon bevorzugen würden. Schaut einfach mal im Google Brand Store vorbei, es lohnt sich immer wieder.

