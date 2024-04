Smart Home: Google bringt neuen Nest Audio Smart Speaker + Nest Hub Max Smart Display (Teardown)

Google hat den Smart Home-Bereich lange Zeit vernachlässigt, doch in diesem Jahr will man offenbar wieder angreifen – und das mit überraschenden Produkten: Ein Teardown der aktuellen Google Home-App enthält deutliche Hinweise darauf, dass schon bald ein neuer Nest Audio Smart Speaker sowie ein neues Nest Hub Max Smart Display vorgestellt werden soll. Das ist gleich aus mehreren Gründen überraschend.



Auch wenn sich die Geräte noch in sehr vielen Haushalten befinden, ist der große Boom der Smart Speaker und Smart Displays längst vorüber und auch Google hat in den letzten Jahren nicht viel dazu beigetragen, das zu ändern. Umso überraschender ist es, dass die Google Home-App jetzt Hinweise auf zwei neue Produkte enthält, die schon sehr bald vorgestellt werden könnten: Ein neuer Nest Audio Smart Speaker sowie ein neues Nest Hub Max Smart Display. Also zwei alte Bekannte.

Beide Produkte sind mit gleichem Namen bereits seit langer Zeit am Markt und es scheint sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei nur um leicht aufgefrischte Geräte und nicht um komplett neue Produkte handelt. Denn in puncto Smart Speaker hat Google schon seit langer Zeit nichts mehr getan. Im Bereich der Smart Displays dürfte man eigentlich eher auf das Pixel Tablet umschwenken wollen und auch die Updates der letzten zwei Jahre auf das Betriebssystem Fuchsia waren nicht unbedingt aufregend.

Für ein Refresh spricht, dass beide Geräte auf die Google Assistant-Plattform setzen sollen. Keine Rede von Gemini oder Fuchsia. In wenigen Wochen werden wir sicherlich mehr wissen, große Hoffnungen auf ein brandneues Smart Home-Lineup solltet ihr euch aber nicht machen.

[9to5Google]