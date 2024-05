Google Chromecast: Neuer Streaming-Dongle kommt – alle Infos zum 4K-Gadget mit magischer Fernbedienung

Google wird aller Voraussicht nach schon in wenigen Tagen einen neuen Google Chromecast 4K vorstellen und den Streaming-Dongle damit in die nächste Generation bringen. Nach zahlreichen Leaks im Vorfeld wissen wir mittlerweile recht genau, was uns von dem Bundle aus Dongle und Fernbedienung erwartet. Letzte soll gar „magisch“ sein und dürfte natürlich in Richtung Integration einer Künstlichen Intelligenz bzw. eines Upgrades für den Google Assistant gehen.



Der Chromecast gehört zu den ältesten Google-Produkten im Bereich der Hardware und wurde vom Unternehmen immer wieder mit neuen Generationen, größeren Software-Updates und vor mitterweile knapp vier Jahren auch einem großen Neustart bedacht. Der letzte Neustart mit dem Chromecast 4K mit Google TV stammt aus dem Jahr 2020, einen abgespeckten HD-Ableger hat es im Jahr 2022 gegeben. Daher stehen die Zeichen nun darauf, dass wir einen ganz neuen Chromecast erhalten, der als echte zweite Generation mit der Google TV-Plattform gelten kann.

In diesem Jahr muss es wieder einen größeren Schritt geben. Denn erst vor wenigen Tagen sind neue Informationen zum 2024er Chromecast durchgesickert, der mutmaßlich einen sehr ähnlichen Formfaktor wie die Vorgänger haben wird, aber in puncto Spezifikationen deutlich nachlegen soll. Im Vergleich zum Vorgänger soll dieser eine ganze Prozessor-Generation überspringen und direkt mit einem S905X5-Chip punkten, der den AV1-Codec unterstützt. Vor allem Letztes war ein großer Kritikpunkt des ersten Dongles.

Gleichzeitig wird man hoffentlich die Hardware an allen Stellen ordentlich aufbohren, denn der Chromecast mit Google TV ist nicht unbedingt für seine starke Performance bekannt. Denn 2020 wurden ein 1,9 Gigahertz-SoC sowie nur 2 Gigabyte RAM und 8 Gigabyte Hauptspeicher verbaut. Dies sorgte dafür, dass der Chromecast eigentlich von Anfang an für Google TV zu schwach gewesen ist, um das Betriebssystem flüssig auszuführen. Von der fehlenden Codec-Unterstützung, die Google nur wenige Monate nach dem Release verpflichtend für alle neuen Google TV-Geräte eingeführt hat, ganz zu schweigen. Aber auch beim „Zubehör“ wird es vorangehen, wie wir schon seit längerer Zeit wissen.









Es kommt auch eine neue Fernbedienung

Vor allem die geleakte Fernbedienung, deren Darstellung noch aus einer Android 14 Beta stammt, ließ das Interesse schon im vergangenen Jahr durch die Decke gehen. Weil die Künstliche Intelligenz eine sehr große Rolle spielt und kein Produkt mehr an dieser vorbeikommt, würde eine Fernbedienung mit einer gewissen Art von KI-Funktionalität dem Chromecast gut zu Gesicht stehen. Bisher wissen wir nur, dass die Fernbedienung einen „magischen Button“ haben soll, wobei es sich dabei ziemlich sicher um einen Gemini-Button handeln wird. Schon heute ist der Google Assistant-Button Standard, der sicherlich durch den Magic Button ersetzt wird.

Fraglich wäre auch, wie sich ein weiterer Dongle am Markt positionieren sollte. Chromecast 4K 2? Gut möglich, aber vielleicht sehen wir im Interesse einer neuen Namensgebung auch einen Chromecast AI. Man könnte auch über einen Chromecast Ultra 2 munkeln, der endlich bessere Hardware im Gepäck hat, denn das ist die einzige Kategorie, die der Chromecast bisher nicht bedient.

Die große Frage wird sein, wie weit Google aufrüstet und wie viel man sich das schlussendlich kosten lassen wird. Da ein Chromecast HD am Markt ist, wird man vermutlich nicht unbedingt auf einen Kampfpreis setzen, sondern sich das Paket ordentlich bezahlen lassen. Wenn die Leistung passt und die Nutzer viele Jahre Freude mit dem neuen Dongle haben können, dürfte das aber kein großes Problem sein. Wir erwarten eine Vorstellung im Laufe der nächsten Wochen, mutmaßlich rund um die Google I/O Mitte Mai.

