YouTube: Kampf gegen Werbeblocker und Werbedruck sind wohl hocherfolgreich – Umsatz stieg deutlich

Googles Videoplattform YouTube hat im vergangenen Jahr an einigen Stellschrauben gedreht, um die Umsätze steigen zu lassen und unter dem Strich deutlich mehr Geld zu verdienen. Ein Blick auf die aktuellen Quartalszahlen zeigt, dass das offenbar sehr gut funktioniert hat, denn sowohl der gestiegene Werbedruck als auch das Aussperren von Werbeblockern spülte mehr als eine Milliarde Dollar zusätzlich in Googles Kassen.



Google-CEO Sundar Pichai hat dem gesamten Unternehmen vor einiger Zeit auferlegt, deutlich effizienter und profitabler operieren zu müssen – und das hat bei YouTube offenbar besonders gut gefruchtet. Ich hatte schon im vergangenen Jahr zusammengefasst, dass YouTube wohl deutlich mehr Geld verdienen muss und das hat man ganz offensichtlich auch geschafft. Die wichtigsten Maßnahmen auf diesem Weg führten allesamt über die Werbung.

YouTube verdient den größten Teil des Umsatzes seit jeher durch Werbeeinblendungen rund um die Videos. Bei diesen hat man ab dem vergangenen Jahr die Anzahl erhöht, die Dauer erhöht und gleichzeitig Werbeblocker ausgesperrt. Es haben also sehr viel mehr Nutzer die weiter verstärkte Werbung gesehen. Und wer davon genervt war, hat ein YouTube Premium-Abo abgeschlossen und damit auf anderem Wege Geld zu YouTube/Google geschickt. Ich denke, die Anzahl der Nutzer, die YouTube wie angekündigt tatsächlich den Rücken gekehrt haben, kann man an einer Hand abzählen. Dabei muss man natürlich auch beachten, dass die Nutzer, die YouTube aufgrund der Maßnahmen nicht mehr aufrufen, auch keine Kosten verursachen.

Aber wie komme ich nun zu dem Ergebnis, das die Maßnahmen für YouTube sehr erfolgreich waren? Nun, dafür genügt ein Blick auf die aktuellen Quartalszahlen. Denn die Maßnahmen greifen erst mit etwas Verzögerung und natürlich hat man die Schritte auch in den letzten Monaten weiter ausgebaut. Man will noch mehr Werbung zeigen und Drittanbieter-Apps mit Werbeblocker aussperren.









YouTube verdient deutlich mehr

YouTube hat allein von Anfang Januar bis Ende März 8,09 Milliarden Dollar umgesetzt – das sind gute 1,4 Milliarden Dollar mehr als im Jahr zuvor. Man kann also sagen, dass die Maßnahmen mehr als eine Milliarde Dollar pro Quartal einbringen. Um das mal in Relation zu setzen: YouTube allein macht in einem Quartal jetzt mehr Umsatz als das gesamte Google-Werbenetzwerk (die Werbung auf externen Seiten, etwa hier im Blog).

Leider geht aus den veröffentlichten Zahlen nicht hervor, ob es sich bei den 8,09 Milliarden Dollar nur um Werbeeinnahmen handelt oder auch die mittlerweile 100 Millionen YouTube Premium-Abonnenten enthalten sind. Denn die Rede ist von „YouTube Ads“. Gut möglich, dass das Premium-Abo im neuen Google-Segment Subscriptions, Platforms and Devices enthalten ist. Allerdings ist YouTube innerhalb von Google ein eigenes Unternehmen, was eigentlich wieder gegen diese Struktur sprechen würde.

Wie dem auch sei, einen solchen Umsatzsprung hat YouTube bisher noch nie geschafft und es ist davon auszugehen, dass man das als Motivation nehmen wird, sowohl bei YouTube als auch im gesamten Google-Netzwerk weitere Maßnahmen zu setzen. Meine Glaskugel sagt mir, dass ein Werbeblocker-Blocker auch bei anderen Google-Diensten kommen wird…

