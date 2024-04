YouTube: Noch mehr Werbung auf Smart TVs – Google kündigt neue Pause Ads für pausierte Videos an

Google hat rund um die Videoplattform YouTube den Werbedruck erhöht, denn es tauchen immer mehr und immer längere Werbeanzeigen auf, die die Umsätze regelrecht durch die Decke gehen lassen. Doch das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht, denn jetzt hat man eine neue Werbeform angekündigt, die alle Nutzer von YouTube auf Smart TVs betreffen wird: Werbespots, die während eines pausierten Videos gezeigt werden.



Schon seit gut einem Jahr ist zu spüren, dass YouTube den Werbedruck erhöht und immer mehr Werbung ausspielt, die von den Nutzern nicht übersprungen werden kann. Dazu kommt das eingeführte und mittlerweile auf viele weitere Apps erweiterte Verbot von Werbeblockern, die allesamt zu einem Umsatzsprung geführt haben. Jetzt hat man ein neues Werbeformat in Aussicht gestellt, das schon vor gut einem Jahr erstmals erwähnt worden ist: Die Pause-Ads.

Bei den Pause Ads handelt es sich um Werbeanzeigen, die auf Smart TVs abgespielt werden, wenn ein Video pausiert wird. Statt also nur Videovorschläge zu unterbreiten, wird man das Hauptvideo in ein kleines Fenster bringen und einen Vollbild-Werbespot zeigen. Man hat das wohl seit einiger Zeit getestet und sei intern auf sehr positives Feedback gestoßen (vermutlich hauptsächlich von der Finanz- oder Werbeabteilung). Daher wird man das Ganze demnächst ausrollen, wobei aber weder ein konkreter Zeitplan noch weitere Details genannt wurden. Das rückt auch die neue YouTube Smart TV-Oberfläche in ein ganz anderes Licht.

Es ist unklar, ob tatsächlich Werbespots abgespielt werden oder nur Werbeanzeigen über das Video gelegt werden. Und wenn es Werbespots sind, ist natürlich die Frage, ob diese übersprungen werden können oder sich die Pause dadurch verlängert. Eine weitere Frage wird sein, ob diese Videos mit Ton abgespielt werden. Denn normalerweise erwartet man beim Pausieren nicht nur, dass das Video anhält, sondern auch Stille. Und die letzte Frage: Haben Werbetreibende wirklich großes Interesse an Werbespots, die von den Nutzern vielleicht gar nicht gesehen werden? Denn man hat die Pause-Taste ja nicht umsonst gedrückt…

